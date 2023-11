Il Liverpool batte il Bournemouth e ringrazia Radu: il portiere ex Inter combina un pasticcio Ionut Radu perde con il suo Bournemouth in Carabao Cup contro il Liverpool. Nel finale tenta di aiutare la squadra salendo fino all’interno dell’area di rigore dei Reds ma la sua presenza penalizza i compagni.

A cura di Fabrizio Rinelli

Ionut Radu non rievoca bei ricordi ai tifosi dell'Inter. Il portiere rumeno fu protagonista di un errore clamoroso nella stagione 2020/2021 quando nel recupero di campionato contro il Bologna regalò a Sansone la possibilità di segnare un gol che diede agli emiliani la vittoria ma soprattutto consentì al Milan di avere poi la strada spianata per la vittoria dell'ultimo Scudetto dei rossoneri. Oggi Radu è finito in Inghilterra, precisamente al Bournemouth, ceduto dai nerazzurri con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 9 milioni di euro.

Dopo aver iniziato la passata stagione alla Cremonese per poi finire all'Auxerre, quella nel campionato inglese rappresenta una possibilità importante di rilancio per Radu. Inizialmente alle spalle di Neto – ex conoscenza della Serie A per i trascorsi alla Fiorentina e alla Juventus e oggi infortunato – l'ex portiere dell'Inter ha però esordito lo scorso 28 ottobre in Premier contro il Burnely di Kompany in una partita che è coincisa con la prima vittoria della stagione da parte della squadra. Ieri in Carabao Cup però si è resto protagonista di un pasticcio nel finale.

Dal punto di vista tecnico qualcuno ha attribuito al portiere di dover fare di più sul tiro a giro di David Nunez che però oggettivamente fa un gol straordinario portando in vantaggio il Liverpool nel match giocato ieri. L'attaccante uruguaiano mette a segno una bella traiettoria e forse il posizionamento di Radu in porta era un po' da rivedere. L'errore più grave – se così vogliamo definirlo – dal punto di vista tecnico, arriva con il raddoppio dei Reds. Radu non trattiene la palla calciata da fuori area e poi ribadita in rete da Gakpo.

Il portiere del Borunemouth però fa peggio nel finale di partita. Nel corso dei minuti di recupero, il portiere rumeno decide di spingersi anche lui in avanti nell'area di rigore del Liverpool nel tentativo di aiutare la squadra a trovare il gol magari sperando in una prodezza simile a Provedel della Lazio in Champions. Ciò che accade però è stato fortemente penalizzante per il Bournemouth. Traore batte una punizione da posizione ravvicinata e serve la palla a Brooks che calcia: la palla finisce proprio sulla schiena di Radu che si mette davanti e salva involontariamente il Liverpool.

"Ho fatto il lavoro del difensore del Liverpool! – ha scherzato il portiere a fine partita provando a sdrammatizzare un po' quanto accaduto – Sono stato così sfortunato e sono molto triste per questo". Nel prossimo weekend il suo Bournemouth sarà impegnato in casa del Manchester City di Guardiola in un match che si preannuncia già proibitivo.