Il jet privato di Onana costretto a un atterraggio straordinario: salta l’esordio in Coppa d’Africa Andrè Onana non giocherà nella gara d’esordio del Camerun contro la Guinea in Coppa d’Africa. L’estremo difensore del Manchester United ha raggiunto la Costa d’Avorio con un jet privato ma il velivolo è stato costretto a fare un atterraggio straordinario in un altro luogo a causa della nebbia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

André Onana non sarà in campo nell'esordio del suo Camerun in Coppa d'Africa contro la Guinea. Incredibile quanto accaduto all'ex portiere dell'Inter che solo ieri avevamo visto in campo ad Old Trafford nel match pareggiato dal Manchester United contro il Tottenham. L'estremo difensore dei Red Devils non voleva mancare a nessuno dei due importanti appuntamenti che però si distanziavano di 24 ore e con una distanza l'uno dall'altra, a livello logistico, sicuramente importante. Onana per questo ha fatto tutto il possibile.

Nella notte si è imbarcato su un jet privato per raggiungere la Costa D'Avorio, Paese che ospita di fatto la Coppa d'Africa 2024. Nemmeno il tempo di rifiatare che al triplice fischio del match dello United contro il Tottenham il portiere camerunense è dovuto scappare per prepararsi immediatamente e partire affinché raggiungesse in tempo i suoi compagni di nazionale. Purtroppo per lui però, le condizioni meteo non hanno permesso all'equipaggio dell'aereo di poter proseguire la rotta ricorrendo a un atterraggio d'emergenza.

L'esultanza di Onana con la maglia dello United.

Secondo quanto riferiscono i media inglesi Onana è dunque rimasto bloccato questa mattina ad Abidjan, in Costa d'Avorio, a causa delle cattive condizioni meteorologiche non ventaggiose previste a Yamoussoukro, la capitale dove il Camerun affronterà la Guinea. La nebbia non avrebbe consentito all'aereo di effettuare un atterraggio sicuro nella città dove il Camerun affronterà la Guinea lunedì alle 17:00 allo stadio Charles Konan Banny di Yamoussoukro. Onana è rimasta bloccata a circa 150 miglia di distanza da Yamoussoukro circondata dalla nebbia.

Sports Vibes ha affermato che Onana tenterà di recarsi allo stadio Charles Konan Banny in auto, un viaggio che dovrebbe durare poco meno di tre ore. Tuttavia, la partecipazione del portiere alla gara d'apertura del Camerun è già compromessa. Il Ct Song infatti lo ha già avvisato che lo farà giocare nella seconda partita schierando temporaneamente per la gara d'esordio Fabrice Ondoa. Onana a questo punto avrà il tempo di riposarsi – aspetto da non trascurare – e prepararsi al meglio per il successivo big match con il Senegal.