Onana litiga a distanza con l’allenatore del Camerun: “Dice solo bugie” Botta e risposta a distanza tra il Commissario Tecnico del Camerun Rigobert Song e il portiere dell’Inter André Onana, che ai Mondiali 2022 venne escluso dalla nazionale.

A cura di Alessio Morra

Andre Onana è stato uno dei grandi protagonisti della stagione dell'Inter, che tra pochi giorni giocherà la finale di Champions League contro il Manchester City. Il portiere dopo aver tolto il posto ad Handanovic a suon di parate si è guadagnato anche un posto nel cuore dei tifosi nerazzurri. Ma l'ex dell'Ajax è stato protagonista di un feroce botta e risposta con il c.t. del Camerun Rigobert Song, con il quale aveva avuto dei problemi nel corso dei Mondiali del Qatar.

Il caso è spinoso, non può essere altrimenti dopo una lite. Ai Mondiali 2022 Onana era andato con grandi speranze, voleva essere protagonista ma in Qatar ha litigato con il c.t. Song e nemmeno il presidente federale Eto'o è riuscito a mediare. Niente pace né durante il Mondiale né dopo. Onana è stato messo alla porta dopo la prima partita (quella con la Svizzera). Il portiere ha sbattuto la porta ed ha detto di non voler tornare in nazionale.

Onana esce dal campo in Svizzera–Camerun, al suo fianco Anguissa.

La riconciliazione la vorrebbero tutti, ma non è semplice. C'è bisogno di fare un passo, da ambo le parti. Il c.t. Song presentando la lista dei convocati per l'amichevole con il Messico (di San Diego) ha risposto a una domanda su Onana dicendo: "Come continuo a ripetere, è lui che ha detto di non voler più giocare con il Camerun. Le porte sono sempre aperte". Porte aperte dunque. Ma poco dopo il selezionatore ha detto anche: "Ciò che non sapete è che ci sentiamo spesso al telefono, come un fratello maggiore col suo fratellino minore. Non ci sono problemi tra di noi. E lui sa bene cosa deve fare se vuole tornare in nazionale".

Il portiere dell’Inter risponde su Instagram al c.t. del Camerun.

Onana ha letto quelle parole, non se l'è fatte scivolare addosso e ha risposto in modo indiretto a Rigobert Song. Lo ha fatto in una stories su Instagram. E le sue parole sono pietre, che forse mettono fine a ogni tentativo di riconciliazione con l'allenatore della nazionale camerunese: "Le cose si spaccano facilmente quando sono tenute assieme da bugie".

Il c.t. del Camerun Rigobert Song ufficialmente ha riaperto le porte a Onana.

L'amichevole con il Messico in ogni caso non l'avrebbe disputata perché si disputa due giorni prima della finale di Champions. La speranza di Song e Onana, e soprattutto del presidente federale e che i due si parlino e facciano pace, così dall'autunno il portiere dell'Inter potrà tornare tra i pali del Camerun che l'anno prossimo disputerà la Coppa d'Africa.