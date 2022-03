Il jet privato di Abramovich in missione segreta dal nuovo compratore del Chelsea: soldi al sicuro Roman Abramovich è vicinissimo a finalizzare la cessione del Chelsea, messo in vendita qualche giorno fa in conseguenza della guerra tra Russia e Ucraina.

A cura di Paolo Fiorenza

Roman Abramovich accelera per vendere il Chelsea, come da lui annunciato nel comunicato pubblicato sui canali ufficiali del club mercoledì scorso. Un gesto ormai non più procrastinabile, alla luce dei drammatici sviluppi della guerra tra Russia e Ucraina e delle sanzioni che si stanno stringendo sempre più come un cappio intorno ai patrimoni degli oligarchi russi vicini a Putin. Con un valore stimato sui 3 miliardi di sterline (3,6 miliardi in euro), la società londinese oggi è uno degli asset più importanti di Abramovich, che quasi 20 anni fa l'aveva acquistata per appena 140 milioni di sterline (circa 160 milioni di euro all'epoca).

Il Chelsea sta per cambiare padrone dopo quasi 20 anni

Secondo alcuni analisti, la cessione del Chelsea potrebbe essere chiusa sulla base di una cifra di poco superiore ai 2 miliardi. Peraltro il 55enne magnate di Saratov ha dichiarato che l'intero incasso della vendita del club andrà in beneficenza ad una fondazione che sarà creata ad hoc per aiutare "tutte le vittime della guerra in Ucraina". Quanto all'acquirente, nelle ultime ore c'è un nome che è balzato decisamente davanti a tutti, quello del miliardario turco Muhsin Bayrak, imprenditore principalmente nel settore dell'energia e in molti altri campi, tra i quali quello edile, turistico e delle criptovalute.

Bayrak, che ha un patrimonio personale di quasi 10 miliardi di euro e investimenti precedenti a Londra, si è esposto nei giorni scorso con dichiarazioni che fanno trapelare grande fiducia nella chiusura dell'operazione: "Stiamo discutendo i termini dell'acquisto del Chelsea con gli avvocati di Roman Abramovich. Siamo in fase di trattativa per le firme. Presto sventoleremo la bandiera turca a Londra". Ed anche la sua società più importante si è sbilanciata non poco con un tweet dai toni perentori: "AB Grup Holding acquisterà il Chelsea Football Club".

Leggi anche Chelsea nel caos, i nuovi amministratori temono di essere usati come copertura da Abramovich

Bayrak ha spiegato anche perché la sua offerta è in vantaggio sulle altre presentate ad Abramovich: "Vuole ottenere la maggior parte dei soldi post-vendita in Turchia perché trova la Turchia al sicuro dalle conseguenze della guerra". Ed in effetti il presidente turco Erdogan è uno dei pochi leader mondiali ad aver lasciato aperto un canale diretto con Vladimir Putin, cercando di spendersi per la cessazione del conflitto.

Muhsin Bayrak è in trattativa avanzata per comprare il Chelsea

"I nostri avvocati della holding e gli avvocati di Abramovich sono stati in contatto dal primo giorno in cui il Chelsea è stato messo in vendita – ha detto ancora Bayrak – Il processo di negoziazione è giunto al termine e prevediamo di firmare presto. Questa operazione è molto importante anche per la Turchia". Al di là delle dichiarazioni dell'imprenditore, c'è un indizio che rafforza la pista turca. Secondo quanto svela il Daily Mail, Abramovich è infatti volato in Turchia per finalizzare la vendita del Chelsea.

Il quotidiano inglese ha scoperto che un jet privato di proprietà del magnate russo è volato in Turchia mercoledì scorso, presumibilmente per discutere i termini dell'affare con Bayrak. Il lussuoso velivolo Gulfstream G650ER – che ha un valore di quasi 60 milioni di euro – ha viaggiato da Mosca ed è atterrato brevemente a Istanbul prima di volare verso la capitale turca Ankara. Tutto lascia presupporre che davvero possa essere l'imprenditore turco il nuovo proprietario del Chelsea.