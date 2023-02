Il guardalinee segnala il fuorigioco dell’uomo invisibile, ci sono solo difensori: gol annullato In Nigeria un guardalinee ha fatto annullare un gol regolarissimo in maniera incredibile: ha alzato la bandierina per segnalare il fuorigioco di un giocatore che esisteva solo nella sua mente.

A cura di Paolo Fiorenza

Ok, non sempre c'è il VAR a soccorrere l'arbitro in caso di decisione dubbia o errata: l'uso della tecnologia applicata al calcio è una delle più grandi rivoluzioni nella storia del gioco, implorata da anni e infine implementata, ma con l'ovvio limite che adesso ci sono due velocità con cui si viaggia in materia di pallone. Immaginare infatti che la strumentazione necessaria per il VAR possa essere installata ovunque è un'utopia: dalle tante telecamere ad alta definizione alla sala dove visionare le immagini in tempo reale, al monitor a bordo campo per l'on-field review del direttore di gara.

Gli stessi campionati professionistici hanno copertura VAR solo in parte, con grandi differenze a seconda delle latitudini dove si svolgono le partite. Premesso questo, ci sono sfondoni arbitrali che davvero appaiono inspiegabili a prescindere dal fatto che si disponga o meno dell'aiuto della tecnologia. Quanto accaduto in Nigeria in una partita di un campionato minore sfida ogni logica, da qualsiasi parte lo si guardi: il protagonista assoluto è il guardalinee, che segnala il fuorigioco di un giocatore che esiste solo nella sua mente, facendo annullare un gol regolarissimo.

C'è un lancio lungo dalla trequarti difensiva di una squadra verso il nulla, con due soli giocatori avversari che trotterellano all'indietro vista l'assenza di qualsivoglia pericolo. Qui accade il primo colpo di scena: il pallone ha un rimbalzo molto alto in area di rigore e il portiere nell'indietreggiare per afferrare la sfera, se la lascia incredibilmente sfuggire di mano facendola finire in rete.

L'esultanza per l'insperato gol dura pochissimo: nell'attimo in cui la palla supera la linea di porta, il guardalinee alza la bandierina per indicare all'arbitro che è fuorigioco. Una segnalazione fatta in maniera imperiosa e senza alcun dubbio, che solleva la legittima domanda di tutti i presenti: ma fuorigioco di chi, visto che ci sono solo difensori nel raggio di decine di metri? Un interrogativo che resta senza risposta. Non c'è altro da fare che far ripartire il gioco con un calcio di punizione da parte del portiere, tra le proteste incredule degli avversari. Chi critica il VAR farebbe bene a dare un'occhiata a questo scempio…