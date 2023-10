Il guardalinee è fuori controllo, entra in campo e interviene sul giocatore: la scena è surreale Il guardalinee entra in campo e interviene sul giocatore: la scena surreale arriva da un campionato giovanile inglese.

A cura di Vito Lamorte

Ci sono dei momenti durante le partite che non si possono prevedere. Il calcio è la frutto di intuizioni, di momenti e di situazioni in divenire. I protagonisti sono i giocatori e da loro ci si attende sempre una giocata che possa indirizzare la gara o portare ad un colpo di scena, ma spesso subentrano anche altri protagonisti.

E in qualche caso la situazione può diventare davvero surreale.

L'assistente dell'arbitro Debodun Osekita è entrato in campo durante una partita di campionato giovanile lo scorso sabato tra AMG Ballerz e Welling Town Reserves ed è intervenuto su un giocatore nel bel mezzo di un'azione offensiva.

Un episodio davvero singolare, visto che il giovane col numero 16 si stava involando sulla fascia e poco dopo aver controllato la palla si è ritrovato addosso, in maniera del tutto inaspettata, il giudice di linea. Nessun si sarebbe mai aspettato, chiaramente, di ritrovarsi di fronte ad un momento del genere: uno dei tre arbitri che interviene per bloccare un'azione di gioco.

I compagni di squadra del calciatore che aveva subito l'intervento del guardalinee si sono riversati in campo per protestare con l'arbitro nei confronti del suo collaboratore: dopo l'accaduto il primo direttore di gara ha redarguito il collega.

Il video è diventato virale sui social network e in tanti si sono posti la domanda sul perché il guardalinee si sia reso protagonista di un episodio del genere e cosa gli sia passato in mente in quegli istanti, perché è davvero raro vedere una situazione simile.

Nelle ore successive Debodun Osekita ha spiegato di aver interpretato male la situazione e di aver pensato che l'arbitro avesse fischiato per un chiaro fallo: il suo intervento doveva aiutare a fermare il gioco, ma non è andata così. Voleva essere d'aiuto ma ha aggravato la situazione.