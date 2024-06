video suggerito

Il grido disperato di Tommaso Paradiso, si rivolge a Lotito senza nominarlo: "La Lazio sta sparendo" Tommaso Paradiso, cantante ed ex frontman dei Thegiornalisti, lancia un appello disperato a tutti i tifosi della Lazio dopo l'addio di Tudor. Si rivolge ancora al presidente Lotito senza mai nominarlo: "Siamo una società monogestita, stiamo sparendo, sotto gli occhi di tutti. Ridateci dignità".

A cura di Fabrizio Rinelli

Igor Tudor non è più l'allenatore della Lazio creando l'ennesimo ribaltone in casa biancoceleste. In tre mesi infatti, sono andati via prima Maurizio Sarri e poi lo stesso tecnico croato. Due allenatori che hanno deciso di mollare il progetto tecnico della società capitolina anche per divergenze con lo stesso club di Claudio Lotito. Il presidente già prima dell'addio di Sarri e dopo il ko in campionato all'Olimpico contro l'Udinese, fu preso di mira dal cantante Tommaso Paradiso, ex frontman dei Thegiornalisti, e da sempre tifosissimo biancazzurro.

Tommaso Paradiso, cantante ed ex frontman dei Thegiornalisti.

Tommaso Paradiso aveva pubblicato una story in cui faceva riferimento al momento negativo della Lazio puntando il dito contro la gestione societaria: "Purtroppo 20 anni fa sulla mia squadra si è abbattuta una tragedia, al di là del mero risultato sportivo. Chi non tifa la mia squadra non lo può capire". Chiaro riferimento al presidente Lotito preso di mira anche questa volta su Instagram tra i commenti sotto l'annuncio dell'addio di Tudor: "Qui il problema è molto più profondo. Non c’è più amore. C’è solo ostilità e fare di tutto per farsi odiare".

Il cantante fa percepire tutta la sua rassegnazione nei confronti di una società che, a suo dire, non si sta evolvendo e sviluppando rispetto alle altre big di Serie A. "Stiamo e siamo a pezzi. Siamo feriti, anche leggermente dimessi, ma non ci arrendiamo – ha scritto -. A me preoccupa sì il presente ma soprattutto il futuro. Penso alle nuove generazioni che hanno bisogno di innamorarsi di un club che sta crollando a pezzi. Qui il problema è più profondo di un allenatore anzi due che se ne vanno via nell’arco di tre mesi perché non vengono accontentati".

Ma per l'ex frontman dei Thegiornalisti la questione è soprattutto un'altra: "Qui il problema è molto più profondo, non c’è più amore – aggiunge – C’è solo ostilità e fare di tutto per farsi odiare". Paradiso coglie l'occasione per spiegare il suo stato d'animo e forse anche quello di una parte del popolo biancoceleste: "Noi abbiamo bisogno di amore e di famiglia – spiega -. Stiamo sparendo, sotto gli occhi di tutti. Altre società crescono e creano entusiasmo, noi facciamo solo passi indietro".

Il precedente sfogo social di Tommaso Paradiso contro Lotito.

Il punto del suo discorso è che in questo momento agli occhi del cantante la Lazio sembra essere un cantiere totalmente aperto, in confusione, senza prospettive, e lo fa capire benissimo: "Stiamo raggiungendo un livello di esaurimento mai provato prima. Siamo abbandonati. Gli allenatori se ne vanno e se ne vogliono andare, così come molti calciatori – ha aggiunto ancora nel suo lungo commento facendo poi un chiaro riferimento a Lotito – Siamo diventati ostili. Siamo un mondo grigio nonostante abbiamo i colori del cielo. Non abbiamo budget, non abbiamo progetti, non abbiamo presente e non abbiamo futuro. Non abbiamo più sogni, sta morendo tutto intorno a questa società, società che più non è dato che è monogestita". E conclude: "Lo chiedo con rispetto ed educazione, lo chiedo con con tutta la civiltà che mi e ci appartiene: ridateci la vita. Ridateci dignità. Ridateci la Lazio".