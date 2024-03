Tommaso Paradiso si sfoga contro Lotito: “20 anni fa sulla mia squadra si è abbattuta una tragedia” Durissimo sfogo dell’ex frontman dei Thegiornalisti e da sempre grandissimo tifoso laziale sui social. Tommaso Paradiso si è unito al coro contro la società e il presidente Lotito: “Chi non tifa la mia stessa squadra non può capire”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

136 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il momento delicatissimo in casa Lazio sta facendo sorgere più di un semplice malumore per chi tifa i colori biancocelesti. L'ultima classica goccia che ha fatto traboccare il vaso è caduta nel posticipo di lunedì sera di campionato quando all'Olimpico l'Udinese si è imposta 2-1. Sconfitta amara immediatamente dopo l'eliminazione di Champions League e in un clima surreale in cui era già in atto la contestazione dei tifosi verso la società e il presidente Claudio Lotito. Finito tra le critiche anche di un tifoso doc, Tommaso Paradiso col cantante che si è lasciato andare a un duro sfogo sui social: "Chi non tifa la mia stessa squadra non può capire".

Una Lazio in disarmo, colpita e affondata. Questa appare la squadra di Maurizio Sarri che nel giro di una settimana ha visto svanire il sogno europeo, eliminata malamente in Champions League dal Bayern Monaco e sconfitta in campionato nel momento in cui tutti chiedevano l'immediato riscatto di carattere e orgoglio. Invece, i giocatori scesi in campo contro l'Udinese sono apparsi senza idee e motivazioni, pressati anche da un clima ostile che si è evidenziato nella protesta della tifoseria per le problematiche subite nella trasferta di Monaco.

Lo sconforto dei giocatori di Sarri dopo Lazio-Udinese 1-2

Un'atmosfera tesa, quasi surreale con la parte più calda del tifo laziale che si è scostata ufficialmente dalla società e dalla presidenza di Claudio Lotito, rei di non aver supportato il proprio pubblico nella trasferta tedesca di Monaco di Baviera dove, secondo la Curva, i tifosi sono stati lasciati in balìa degli eventi senza il supporto del club. Così, la protesta in occasione della sfida di campionato, con lo "sciopero" annunciato e la rabbia che è montata oltremodo al 90′ davanti all'1-2 friulano, in una bordata sonora di fischi.

Situazioni delicate che hanno diffuso soprattutto via social un malcontento che difficilmente si risolverà in pochi istanti e che ha coinvolto anche alcuni illustri tifosi doc, come il cantante Tommaso Paradiso, ex frontman dei Thegiornalisti, e da sempre dal cuore biancazzurro: "Parlo da tifoso, anche io come molti di voi sono innamorato di una squadra di calcio" ha scritto in una storia su Instagram.

Tommaso Paradiso insieme a Maurizio Sarri per la festa dei 123 anni della Lazio

"E' andata così. Purtroppo 20 anni fa sulla mia squadra si è abbattuta una tragedia, al di là del mero risultato sportivo. Chi non tifa la mia squadra non lo può capire. E' da circa 20 anni che da tifoso vivo nel buio, in un'era oscura e chissà quando finirà… Un abbraccio a tutti i tifosi innamorati della propria squadra"

Ma a cosa si riferisce specificatamente il cantante romano? Facile a dirsi, perché il riferimento a quel "20 anni fa" è direttamente rivolto all'avvento di Claudio Lotito alla presidenza della Lazio. Precisamente era il 19 giugno 2004 quando prelevò il club sull'orlo del fallimento e lo riportò in auge. Sotto la sua presidenza – la più longeva nella storia della società – la Lazio ha vinto tre Coppe Italia, tre Supercoppe italiane, un Campionato Primavera, due Coppe Italia Primavera e una Supercoppa Primavera. Tutti trofei che non hanno però mai potuto nascondere l'eterna lotta tra club e tifosi, in un difficilissimo rapporto di forza che ciclicamente è sfociato in malumori e contestazioni. Come ora.