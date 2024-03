La Lazio chiude la sua Champions con zero tiri in porta: al Bayern successe all’andata La Lazio è stata eliminata dalla Champions League dopo aver perso 3-0 il ritorno degli ottavi contro il Bayern in Germania. Il dato emerso dalle statistiche Uefa mostra uno zero nella casella dei tiri in porta effettuati dai biancocelesti: la stessa cosa accaduta ai bavaresi all’Olimpico. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

La Lazio non è riuscita nell'impresa di difendere il vantaggio di 1-0 maturato all'Olimpico nell'andata degli ottavi di Champions League. I biancocelesti avevano avuto anche l'occasione di chiudere il discorso qualificazione se solo Immobile non avesse fallito quella clamorosa occasione mandando di testa la palla fuori. Di fatto da quel momento in poi i bavaresi è come se si fossero scossi arrivando a mettere a segno 3 gol che rappresentano comunque una punizione troppo pesante per i biancocelesti.

Le statistiche Uefa dopo il match tra Bayern e Lazio.

Lazio scesa in campo con il classico 4-3-3 che però non ha premiato Sarri – anche criticato da Fabio Capello per il suo modulo nel post partita – il quale ha visto la sua squadra riuscire ad andare in porta davvero in poche occasioni. I numeri della partita, come riportano le statistiche ufficiale della Uefa, evidenziano infatti come i tiri complessivi della Lazio durante tutta la partita siano stati 5 contro i 22 dei bavaresi.

Di queste 5 conclusioni nessuna ha mai centrato lo specchio della porta facendo emergere uno zero per quanto concerne i tiri nello specchio. Praticamente il dato emerso dopo la partita d'andata ma a parti invertite. In occasione del match dell'Olimpico infatti, furono i bavaresi ad uscire dal campo senza aver mai calciato in porta, ieri è successo alla squadra di Sarri.

Kane svetta di testa tra quattro difensori della Lazio.

Immobile e compagni hanno anche provato ad essere pericolosi ma senza mai riuscire in maniera concreta ad affondare nella difesa del Bayern che al contrario è riuscito a capitalizzare al meglio i 7 tiri in porta su 22, tre dei quali hanno poi gonfiato la rete. Il risultato mette in evidenza dunque una partita a senso unico anche se la Lazio ha provato ad essere viva e al centro del gioco. Il possesso palla testimonia però come il pallino del gioco sia stato chiaramente nelle mani dei padroni di casa con un netto 62% per la squadra di Tuchel contro il 38% della Lazio.

Ciò che emerge di più è anche il fattore legato ai chilometri percorsi, molto di più per la Lazio che ha dovuto correre tanto per cercare di fermare il palleggio dei tedeschi che ha visto i ragazzi di Tuchel totalizzare qualcosa come 610 passaggi completati contro i 353 dei biancocelesti. I numeri fanno dunque la fotografia di una partita che la Lazio avrebbe anche potuto affrontare in maniera diversa se solo quel tentativo di Immobile si fosse trasformato in gol. Da quel momento in poi, di fatto, il Bayern ha poi preso il largo per la qualificazione ai quarti.