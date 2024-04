Lo striscione dei tifosi del Bayern in Champions contro l’UEFA: è una dichiarazione di guerra

video suggerito

La partita di ritorno dei quarti di finale di Champions League tra Bayern e Arsenal è iniziata con l'atteggiamento polemico dei tifosi di casa. Nella curva dell'Allianz Stadium è stato esposto uno striscione perentorio con un destinatario preciso, ovvero l'UEFA. Una vera e propria dichiarazione di guerra da parte degli ultrà bavaresi che si sono legati al dito quanto accaduto in occasione dell'andata.

Sullo striscione in questione, questo il messaggio in inglese: "Non piaci nemmeno a noi. Escludi l'Uefa! Uscite dal nostro stadio!". Un invito diretto agli esponenti del massimo organismo calcistico continentale ad abbandonare l'impianto, ovviamente destinato a cadere nel vuoto. Una presa di posizione molto forte quella dei tifosi tedeschi, che hanno voluto manifestare il loro dissenso nei confronti dell'UEFA.

I supporters del Bayern Monaco infatti hanno aspettato il match da disputare tra le mura amiche per far sentire la propria voce, per quanto accaduto in vista del match di Champions pareggiato 2-2 all'Emirates Stadium. In quell'occasione la squadra di Tuchel infatti dovette scendere in campo senza il sostegno dei propri tifosi in trasferta a causa del ban arrivato proprio dall'UEFA.

Perché il Bayern Monaco ha esposto lo striscione contro l'UEFA

Il motivo era legato al comportamento dei sostenitori del Bayern in occasione del match precedente contro la Lazio. In quell'occasione erano partiti fumogeni e fuochi d'artificio in campo all'Allianz Stadium, che erano costati carissimi ai tifosi e al club. Essendo già pendente un provvedimento per un incidente identico per il match di Champions col Copenaghen, con tanto di multa ecco il rincaro della dose e la squalifica per un turno. Una decisione che ha scatenato la curva, che ha deciso di rispondere con uno striscione durissimo. Arriverà un'ulteriore multa, o i vertici del calcio europeo farà finta di nulla?