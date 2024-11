video suggerito

Il grande gesto di Mascherano con l’Argentina U20: chiede di salvare un avversario dall’espulsione Mascherano non ha voluto falsare la partita e restare in superiorità numerica per 75 minuti: il suo gesto verso il giocatore della Bolivia ha colpito tutti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

31 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un gesto inaspettato che ha scaldato i cuori di tutti, perfino dei suoi rivali. Nell'amichevole della sua Argentina contro la Bolivia Javier Mascherano ha evitato l'espulsione a uno dei giocatori avversari per non falsare la partita dopo appena 13 minuti: giocare tutto l'incontro in superiorità numerica gli avrebbe dato un vantaggio non indifferente e per questo il commissario tecnico ha chiesto di poter commutare quella sanzione in un cambio.

Mascherano evita l'espulsione a un avversario

Non si vedono spesso queste scene, eppure l'ex Barcellona ha voluto fare un gesto di grande classe nei confronti dell'Under 20 della Bolivia che rischiavano di restare in 10 uomini per oltre 75 minuti. Sarebbe stato uno svantaggio enorme e Mascherano ha deciso di non approfittarne: essendo un'amichevole aveva bisogno di testare la sua Argentina nelle condizioni migliori e la superiorità numerica così prolungata avrebbe sicuramente falsato l'incontro sbilanciandolo dalla sua parte.

Ed eco perché quando il boliviano Nathan Tito è stato espulso al 13′ dopo un contrasto durissimo su Lautaro Millán è intervenuto proprio Mascherano per poter mediare. L'albiceleste era già in vantaggio di 1-0 ed era attesa da una gara completamente in discesa che però non l'avrebbe messa alla prova come si deve. IL CT è intervenuto, come riportano le immagini, ed è rimasto a colloquio con l'arbitro e con l'allenatore avversario: in pochi minuti ha convinto tutti a ritirare il cartellino rosso e a commutare l'espulsione in una semplice sostituzione.

L'arbitro ha accettato, ha mandato il giocatore espulso in panchina e ha consentito all'allenatore della Bolivia di operare un cambio così da continuare la partita in 11 contro 11. Alla fine l'Argentina ha vinto per 4-0 e Mascherano ha potuto testare per bene tutti i giocatori e le sue strategie senza "aiutini".