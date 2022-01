Il gol più bello di Saint-Maximin: donazione eccezionale per sfamare 2000 persone Saint-Maximin protagonista di un bellissimo gesto extra-calcio. Ha donato una cifra a 4 cifre per raccogliere fondi per le famiglie più povere.

A cura di Marco Beltrami

Allan Saint-Maximin è uno dei punti di forza del Newcastle. In questa stagione le cose per lui calcisticamente non stanno andando benissimo, coinvolto nel rendimento non all'altezza di tutta la squadra penultima in classifica. Mentre il mercato invernale sta dando la possibilità ai bianconeri di rinforzarsi, l'esterno offensivo francese è focalizzato sul 2022 e vuole tornare protagonista. Ottimismo, fiducia e anche generosità, ma non solo in campo. Saint-Maximin ha compiuto un gesto bellissimo, che non è passato inosservato e gli ha permesso di ricevere gli applausi di tutti gli appassionati a prescindere dai colori.

Tutto è nato dal "Progetto maschera" di Ash Vedhara, che ha deciso attraverso la vendita di mascherine protettive di accogliere fondi per il banco alimentare, ovvero l'organizzazione benefica che si occupa di distribuire generi alimentari alle persone più povere e sfortunate. Un'iniziativa che ha conquistato anche il calciatore del Newcastle, pronto ad acquistare un bel po' di dispositivi di protezione che avrebbero aiutato numerose famiglie. Ash ha infatti dichiarato: "Allan ha detto che era una grande idea. Gli ho spiegato che le maschere che aveva comprato avrebbero aiutato a sfamare 40 famiglie per una settimana e lui ha detto: ‘Davvero? Wow, è fantastico'".

Saint-Maximin a sorpresa ha deciso di invitare Vedhara presso la sua abitazione, dove lo ha incontrato per definire nel migliore dei modi l'affari e consegnargli i soldi per l'acquisto delle mascherine. Quando Ash si è trovato al cospetto del calciatore, che era in compagnia dei suoi genitori, questo si è dimostrato molto umile e entusiasta dell'iniziativa. Dopo una bella chiacchierata ecco che il calciatore francese ha lasciato senza parole il suo interlocutore, porgendogli una somma nettamente superiore a quella pattuita.

Questo il racconto di un emozionato Ash: "Quando ha portato i soldi per le mascherine, gli ho detto ‘Allan, devi solo questo ma così è tanto' e lui mi ha risposto ‘No, no, hai detto che ho sfamato 40 famiglie e voglio sfamarne ancora di più. Datelo alla banca del cibo'. Motiverà i fan ad andare al banco del cibo, il giorno della partita e a raccogliere altri fondi". A quanto pare il 24enne ha donato una somma a 4 cifre alla Newcastle West End Foodbank. Questo il suo gol, più bello che gli ha permesso di aiutare circa 2000 persone.