Il gol di Huijsen abbaglia la Juventus: compagni increduli con le mani nei capelli Dean Huijsen segna un gol pazzesco nel ritorno della semifinale di Coppa Italia di Serie C tra la Juventus Next Generation e il Foggia. Il difensore olandese si inventa una prodezza pazzesca e i compagni si mettono le mani nei capelli.

A cura di Fabrizio Rinelli

Dean Huijsen ha solo 17 anni ma già rappresenta una certezza della Juventus. Nel frattempo il classe 2005 sta mostrando tutte le sue incredibili qualità in Lega Pro, nel campionato di Serie C, dove con la squadra Next Generation dei bianconeri sta incantando tutti. L'ultima grandissima giocata è di questa sera nella semifinale di Coppa Italia di Serie C. Contro il Foggia a passare in vantaggio sono stati i pugliesi con Costa prima che il difensore olandese salisse in cattedra per prenderci la scena.

Huijsen ha prima trovato la rete del pareggio per poi inventarsi completamente il raddoppio che è valso alla Juventus la possibilità di pareggiare il 2-1 dell'andata che di fatto ha mandato le due squadre ai tempi supplementari. L’ex Malaga prende palla dalla metà campo bianconera, supera tre avversari e poi si inventa una conclusione pazzesca di sinistro che si insacca alle spalle del portiere toccando prima la traversa. La conclusione da fuori area fa impazzire il pubblico sugli spalti e soprattutto i compagni di squadra in campo alcuni dei quali si mettono le mani dei capelli dopo questa incredibile prodezza.

L'ex Malaga ha già debuttato in prima squadra nell’amichevole col Rijeka e già prima di questa prodezza i bianconeri lo hanno blindato: il centrale olandese firmerà un prolungamento di 4 anni. Quale modo migliore dunque per festeggiarlo con un gol meraviglioso che mette ancora una volta in evidenza le capacità di questo ragazzo di sapere difendere ma allo stesso tempo di vedere la porta con una visione quasi da attaccante. Caratteristiche che hanno fatto del giovane olandese una certezza. Il giocatore ha ben impressionato con l’U17 e la Primavera della Juventus.

Prestazioni che hanno convinto Allegri e non solo. Il difensore è stato promosso infatti dalla Primavera alla Next Gen prima di essere inserito ora nella Lista A di Europa League per la doppia sfida contro il Nantes. Un'ulteriore certezza di quanto il lavoro fatto dai bianconeri sulla squadra U23 sia stato fatto alla perfezione regalando alla prima squadra un serbatoio continuo di giovani talenti come Huijsen. Ora non resta altro da fare che capire come vorrà utilizzarlo anche Allegri che quest'anno ha fatto buon uso dei giovani provenienti proprio dal vivaio della Vecchia Signora.