Cristiano Ronaldo ha segnato praticamente allo scadere della sfida giocata tra la Juventus e il Sassuolo. Il portoghese non era stato così incisivo nella gara dell'Allianz Stadium, sbagliando anche un gol abbastanza facile, ma con un guizzo è riuscito comunque a far scrivere il suo nome nel tabellino finale della gara. Non una rete di poco contro per lui dato che ogni pallone che mette in rete diventa un record. Come quello segnato ieri sera contro il Sassuolo. Quello realizzato ai neroverdi infatti è il sigillo numero 15 in campionato per l'attaccante della Juventus.

E il record non sta tanto nel numero di gol messi a segno in questa stagione, quanto a quelli realizzati nelle ultime 15 stagioni consecutive giocate dal portoghese. CR7 segna sistematicamente da 15 campionati di fila almeno 15 gol a partire dalla stagione 2006/2007 a quella attuale. Lo scorso anno, sempre con la maglia della Juventus, aveva realizzato in Serie A 31 marcature, mentre in quella precedente, sempre in maglia bianconera, ben 21. I primati di Cristiano Ronaldo non finiscono mai.

Il record di Cristiano Ronaldo dopo il gol al Sassuolo

Cristiano Ronaldo è ormai solito stupire il pubblico con giocate e gol che di volta in volta si trasformano in record. Come quello messo a segno nella gara contro il Sassuolo in cui il portoghese è riuscito a centrare il primato di marcature nelle ultime 15 stagioni consecutive. Il portoghese è infatti sempre andato a segno almeno 15 volte in campionato segnando un record nelle 5 top season europee. Il portoghese ha iniziato questo suo cammino dalla stagione 2006/2007 con i 17 centri, prima di ripetersi per altre 14 stagione di seguito.

Con la maglia della Juventus ha messo a segno 21 gol nel suo primo campionato di Serie A e 31 in quello successivo, ovvero lo scorso anno. In carriera ha però sicuramente dato il meglio di sé con la maglia del Real Madrid. Nella stagione 2010/2011 le reti in campionato furono 40, in quella successiva addirittura 46 prima dei 48 dell'annata 2014/2015 in Liga che incoroneranno il portoghese in tutto il mondo (se ancora ce ne fosse bisogno). Quest'anno con la Juventus, oltre ai 15 gol in campionato, anche 4 centri in Champions League per un totale di 19 reti totali.

2006/07: (Manchester United) 17 gol

200708: (Manchester United) 31 gol

2008/09: (Manchester United) 18 gol

2009/10: (Real Madrid) 26 gol

2010/11: (Real Madrid) 40 gol

2011/12: (Real Madrid) 46 gol

2012/13: (Real Madrid) 34 gol

2013/14: (Real Madrid) 31 gol

2014/15: (Real Madrid) 48 gol

2015/16: (Real Madrid) 35 gol

2016/17: (Real Madrid) 25 gol

2017/18: (Real Madrid) 26 gol

2018/19: (Juventus) 21 gol

2019/20: (Juventus) 31 gol

2020/21: (Juventus) 15 gol