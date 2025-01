video suggerito

Il gol dell'anno potrebbe essere stato segnato già a gennaio: rarissima doppia rovesciata Il gol della vittoria segnato da Mirandinha nel match tra Volta Redonda e Fluminense è fin da ora candidato per il premio Puskas a fine anno: la rete è arrivata con una rarissima doppia rovesciata in rapida sequenza.

A cura di Paolo Fiorenza

Il Puskas Award è il premio assegnato dalla FIFA al calciatore o alla calciatrice che abbia messo a segno il gol più bello dell'anno. Siamo appena a metà gennaio e il prestigioso riconoscimento ha già un candidato molto forte: si tratta della rete realizzata da Mirandinha, 25enne attaccante esterno del Volta Redonda, nel match giocato in Brasile contro il Fluminense. La particolarità che rende speciale il gol in questione, peraltro decisivo per la vittoria per 1-0 dei padroni di casa, non è solo la rovesciata conclusiva del marcatore, ma soprattutto il fatto che abbia ricevuto il pallone da un compagno con un gesto tecnico identico.

Il gol vittoria del Volta Redonda contro il Fluminense: una doppia rovesciata che si vede raramente

Una rarissima doppia ‘bicicletta' in rapida sequenza, che ha fatto esplodere il pubblico presente sugli spalti, ma anche i social, con parecchi commenti che segnalano alla FIFA la rete per candidarla al premio Puskas. Ovviamente è ancora molto presto, visto che sicuramente saranno messi a segno altri gol spettacolari nel corso dell'anno, ma intanto l'azione da videogame del Volta Redonda ha fatto il giro del mondo.

Il match era valido per il torneo Carioca, uno dei campionati regionali che precedono quello nazionale: il Fluminense, campione della Libertadores nel 2023, ha schierato di fatto una squadra B, dando spazio – come spesso capita in questi tornei – alle seconde linee per capire chi potrà tornare utile per il Brasileirao. Si spiega così il successo del Volta Redonda, che a differenza del club di Rio de Janeiro milita in seconda divisione.

La partita si è risolta a soli 3 minuti dalla fine, quando Bruno Santos de Oliveira ha crossato in rovesciata dalla sinistra un pallone vagante, dopo che il portiere aveva sventato un pericolo in uscita, trovando prontissimo Mirandinha a calciare a sua volta in ‘bicicletta' nell'angolino basso della porta del Flu. Un gol di cui potremmo sentire nuovamente parlare a fine anno.