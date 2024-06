video suggerito

Il gol della Slovacchia sulla finta rimessa laterale agli Europei: l’astuta strategia inganna l’Ucraina Nella partita contro l’Ucraina nel gruppo F degli Europei, Haraslin e Hancko si inventano una giocata originale che manda in rete la Slovacchia, e il video della loro azione diventa virale sui social. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Gabriele Mento

6 CONDIVISIONI condividi chiudi

Uno schema tanto semplice quanto efficace, ha permesso alla Slovacchia di segnare contro l'Ucraina nella seconda partita del gruppo E degli Europei. Una giocata all'apparenza semplice, ma dove sicuramente serve un'ottima intesa fra i giocatori coinvolti, con l'azione che è diventata virale sui social per la sua originalità.

La finta della rimessa laterale della Slovacchia

Al 17′ del primo tempo, Lukas Haraslin (visto in Italia al Parma e al Sassuolo) è sulla linea laterale, apparentemente pronto per effettuare la rimessa sulla trequarti avversaria. Intanto si avvicina a lui il compagno di squadra David Hancko portandosi, al quale Haraslin cede il pallone per effettuare la rimessa.Questa azione fa sì che Yarmolenko, il difensore ucraino che marcava Hancko, si sposti dalla sua posizione, e di questa disattenzione approfitta immediatamente Haraslin, che scatta immediatamente nello spazio lasciato libero dall'avversario venendo servito da Hancko, trovandosi libero per crossare a Ivan Schranz, che all'interno dell'area piccola con un colpo di testa spedisce la palla in rete.

Una giocata all'apparenza innocua, ma che con una trovata originale è riuscita a cogliere di sorpresa la difesa ucraina. Questa rete in un primo momento sembrava poter garantire alla Slovacchia la qualificazione agli ottavi di finale, dopo aver battuto a sorpresa il Belgio nella partita d'esordio degli Europei. Ma l'Ucraina è riuscita nel secondo tempo a ribaltare le sorti dell'incontro, vincendo per 2-1 e rimandando i discorsi di qualificazione, per tutte e quattro le squadre del girone, all'ultima partita.

Il gol segnato sulla rimessa è diventato comunque virale sui social, raccogliendo oltre un milione di visualizzazioni su X, e potrebbe comunque risultare decisivo per il passaggio del turno. Tutte e quattro le squadre sono infatti appaiate a tre punti, con la Slovacchia che nell'ultima giornata giocherà contro la Romania, e con la differenza reti che potrebbe rivelarsi decisiva per accedere agli ottavi di finale.