Il gesto scellerato di Lucca che lascia in 10 il Napoli nell’inferno di Eindhoven: “Ma sei matto”

Nel crollo di Eindhoven dove il Napoli ha subito 6 gol, anche Lorenzo Lucca ci ha messo del suo. Prima senza mai essere determinante per gli azzurri, poi colpevole di lasciare i compagni in 10 per una protesta plateale nei confronti dell’arbitro Sieber.

La trasferta del Napoli a Eindhoven è stata un autentico incubo a occhi aperti: una sconfitta pesantissima che ha frenato ulteriormente il cammino azzurro che pur era riuscito a trovare l'acuto con il gol di Scott McTominay che sembrava il viatico per un epilogo totalmente differente. Invece, il crollo, divenuto feroce nel momento in cui Lorenzo Lucca ha lasciato la squadra in dieci, per un gesto sciocco quanto scellerato, nei confronti dell'arbitro tedesco Sieber, al 76′ non permettendo a Conte alcuna possibilità di cambiare le sorti dell'incontro.

Cos'è successo in campo in PSV-Napoli: la protesta di Lucca e la decisione di Sieber

Con tre gol subiti e un PSV che stava imperversando in lungo e in largo, senza lasciare più scampo al Napoli, a perdere le staffe è stato proprio il centravanti di Antonio Conte che ha rimediato un cartellino rosso diretto da parte di Sieber per proteste. Arrivate in modo troppo eclatante per non essere punito con l'espulsione immediata: Lucca dopo un contatto di gioco si rivolge al direttore di gara e si porta un dito alla tempia. Un gesto inequivocabile, accompagnato dal labiale "sei matto" che l'arbitro coglie al volo e non perdona: Sieber estrae il rosso all'ex Udinese, mimando a sua volta il gesto, con Lorenzo Lucca che deve solo a quel punto lasciare mestamente il terreno di gioco.

Lucca espulso, salterà la partita di Champions League contro l'Eintracht Francoforte

La decisione di Sieber è stata perentoria e forse troppo dura nei confronti del giocatore di Antonio Conte, punito nel peggiore dei modi. Ma resta comunque la protesta di Lucca fuori luogo, a dimostrazione del momento di frustrazione dell'attaccante anche a Eindhoven poco incisivo in campo e che non sarà a disposizione per la prossima sfida europea contro l'Eintracht Francoforte.