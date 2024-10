video suggerito

Il gesto di Renan Lodi durante Al Ain-Al Hilal: corre dall’arbitro con in mano un paio di ciabatte Renan Lodi consegna all’arbitro un paio di ciabatte lanciate dagli spalti durante Al Ain-Al Hilal. Un gesto per far notare al direttore di gara quel fitto lancio d’oggetti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Al Ain-Al Hilal non è stata solo una partita ricca di gol ma anche carica di tensione. Una sfida che inoltre ha visto anche il ritorno in campo di Neymar a un anno dal suo infortunio. Il risultato finale di 4-5 fa capire quanto sia stata ricca di colpi di scena questa partita che anche sugli spalti ha creato non poca agitazione. Nello specifico c'è un filmato sui social che mostra quanto accaduto allo stadio Hazza bin Zayed subito dopo il gol dell'Al Hilal e l'esultanza dei calciatori sotto il settore riservato ai sostenitori locali.

Nello specifico si nota un fitto lancio d'oggetti. Carta e bottigliette d'acqua soprattutto. Una di queste ha infatti colpito alla schiena Malcom che si lascia cadere in area di rigore dopo aver sentito il colpo dell'oggetto. A quel punto tutta la squadra dell'Al Hilal si infuria e cerca di richiamare l'attenzione dell'arbitro in qualche modo. L'intenzione dei calciatori ospiti era quella di far notare al direttore di gara il comportamento dei tifosi locali affinché annotasse tutto. E come prova chiara e tangibile di questo Renan Lodi ha raccolto da terra un paio di ciabatte per consegnarle allo stesso arbitro.

Renan Lodi raccoglie volutamente le ciabatte dal campo per darle all'arbitro

L'ex Atletico Madrid e capitano dell'Al Hilal vede che dagli spalti erano state lanciate queste ciabatte. Un qualcosa di inusuale e sicuramente pericoloso se gettate in campo da una distanza importante. Lodi, secondo quanto scrivono in Arabia, voleva che quella fosse la prova che possa poi far scattare un'eventuale punizione nei confronti dei tifosi dell'Al Ain e così corre verso l'arbitro. Nel tragitto viene a lungo intimato dal portiere dei padroni di casa di fermarsi e di proseguire la partita, quasi a volergli far capire di non dare troppa importanza a quel gesto.

Renan Lodi però va avanti per la sua strada e dà nelle mani dell'arbitro quelle ciabatte che il direttore di gara mette immediatamente da parte ringraziando il giocatore di avergliele fatte notare. L'ex Atletico Madrid è esploso in questo modo proprio dopo aver visto Malcom finire a terra colpito alla schiena da una bottiglietta piena d'acqua. Un fatto che comunque non cancella quanto accaduto ieri nel bel mezzo di una partita ricca di gol ed emozioni che sul campo sono state impreziosite anche dal ritorno in campo di Neymar.