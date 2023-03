Il gesto di fairplay diventa una comica: il portiere cade e il pallone restituito finisce in porta Un gesto di fairplay finito male rende necessario un altro gesto di fairplay… Essere sportivi richiede tanto impegno: la comica diventa applausi.

A cura di Paolo Fiorenza

È sempre bello vedere gesti di fairplay nello sport, il rispetto dell'avversario deve venire prima di ogni considerazione speculativa sul risultato: quando questo accade non c'è che da applaudire, a qualsiasi livello ci si trovi. La considerazione vale ancora di più quando si parla di professionismo, dove i risultati hanno un peso diverso dalle gare amatoriali. E dunque merita massimo rispetto quanto avvenuto nella penultima giornata del campionato di seconda divisione degli Emirati Arabi, quando una vicenda assolutamente comica è diventata la premessa per assistere ad una vicenda improntata alla massima sportività.

Si giocava il match tra Masafi e Al Arabi ed il punteggio era fermo sull'1-0 per i padroni di casa, quando questi ultimi al 73′ hanno voluto restituire il pallone agli avversari dopo una rimessa laterale, compiendo un primo gesto di fairplay dopo che la sfera era stata messa fuori volontariamente dall'Al Arabi. Un calciatore del Masafi ha dunque ricevuto la palla dalla rimessa e dalla propria trequarti l'ha scagliata lontanissima, verso l'area avversaria.

A quel punto tuttavia è successo l'imponderabile: il portiere dell'Al Arabi ha atteso che il pallone gli arrivasse tra le mani, ma ha calcolato male il rimbalzo ed è caduto in maniera abbastanza ridicola, facendosi scavalcare dalla sfera che è terminata in rete alle sue spalle. Il 2-0 per il Masafi peraltro non è durato molto, visto che la squadra ha deciso immediatamente di non approfittare della topica del portiere avversario: dopo la ripresa del gioco da metà campo, i calciatori si sono completamente fermati, permettendo agevolmente ad un giocatore dell'Al Arabi di mettere a segno il gol dell'1-2, risultato a favore dei padroni di casa che poi è rimasto immutato fino al termine.

Era un incontro di mezza classifica della seconda divisione emiratina: l'Al Arabi è sesto, il Masafi nono, tre punti dietro. Un livello di calcio non memorabile, ma per un giorno queste due squadre hanno fatto il giro del mondo grazie al video diventato virale.