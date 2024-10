video suggerito

Il gesto da capitano di Lautaro Martinez sul rigore per l’Inter: cosa è successo con Zielinski Piotr Zielinski ha raccontato cosa è successo con Lautaro Martinez in occasione di entrambi i rigori che ha segnato in Inter-Juventus: “Lauti subito ha preso la palla, è venuto vicino a me e mi ha chiesto se volevo tirare. Lo ringrazio, è stato bellissimo”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Paolo Fiorenza

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un match bellissimo, che è la miglior immagine per promuovere il calcio italiano all'estero: il pareggio 4-4 tra Inter e Juventus a San Siro farà storcere la bocca a chi considera lo 0-0 il risultato perfetto, ma è stato davvero uno spettacolo che ha tenuto tutti avvinti fino al fischio finale. L'Inter sembrava aver messo le mani sui tre punti, ma i bianconeri sono riusciti a risalire dal 2-4 grazie ad uno splendido Yildiz, che dopo essere subentrato al posto di Weah ha spaccato la partita, segnando la doppietta che ha rimesso in pari il match. Due gol anche per Piotr Zielinski, entrambi dal dischetto, con un po' di sorpresa per chi si aspettava Lautaro Martinez battitore. Evidentemente – in assenza di Calhanoglu – era il polacco il rigorista designato da Inzaghi, comunque è da rimarcare il gesto di Lautaro da vero capitano: il Toro in occasione del primo penalty ha consegnato lui stesso il pallone a Zielinski.

Zielinski tira due rigori per l'Inter in assenza di Calhanoglu

Era quasi il quarto d'ora del primo tempo, una sciocchezza di Danilo su Thuram – nettissimo il fallo – è costata la massima punizione alla Juve. Zielinski – finora mai titolare in campionato e schierato regista da Inzaghi al posto di Calhanoglu infortunato – si è presentato con freddezza sul dischetto, forte anche della benedizione di Lautaro e ha spiazzato Di Gregorio. Stesso esito per il secondo penalty, ugualmente battuto dal polacco senza alcuna discussione interna: chiarezza di gerarchie e serenità giusta per realizzare anche quello, portando sul 3-1 i nerazzurri.

Il bell'abbraccio tra Lautaro e Zielinski dopo il primo rigore segnato dal polacco

"Lauti ha preso la palla ed è venuto da me, lo ringrazio, è stato bellissimo"

Una doppietta importante per Zielinski, che sblocca il suo ruolino stagionale, finora a secco sia di gol che assist, ma non foriera dei tre punti per l'Inter, che si è fatta rimontare negli ultimi 20 minuti del match dallo scatenato Yildiz. Piotr ha poi raccontato lo scambio di battute col capitano, in entrambe le occasioni: "Stamattina abbiamo provato a calciare i rigori, ho fatto bene – ha detto a DAZN – Quindi Lauti subito ha preso la palla, è venuto vicino a me e mi ha chiesto se volevo tirare. Io ho risposto di sì, mi ha dato la palla e lo ringrazio, perché è stato bellissimo fare il primo gol con questa maglia prestigiosa e spero di farne tanti altri. Il secondo rigore? Gli ho dato la libertà di scegliere, mi ha chiesto di nuovo se volevo calciare e gli ho detto di sì, ho preso la palla e ho fatto il secondo gol, è andata così. Se voleva calciare Lauti, io glielo lasciavo".

Quanto al suo ruolo, Zielinski ha aggiunto poi in conferenza: "Regista? Ho giocato in questa posizione qualche volta in nazionale, non è proprio quella mia naturale, però siamo in emergenza e il mister mi ha chiesto di farlo. Ho accettato e giocherò ovunque mi dirà il mister. Oggi potevamo fare qualcosa in più, abbiamo preso gol con troppa facilità e ci dispiace. Eravamo sul 4-2, dovevamo vincere".