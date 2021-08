Il gelo tra Messi a Laporta prima del suo addio al Barcellona: cosa è successo al Camp Nou Il giorno dell’addio tra Lionel Messi e il Barcellona regala un’immagine che resterà per sempre negli occhi dei tifosi del club catalano: il freddo saluto tra il presidente Joan Laporta e la Pulce prima della conferenza stampa ha destato grande clamore visto che i due erano molto legati e l’argentino aveva votato per lui lo scorso gennaio.

A cura di Vito Lamorte

Sull'addio di Lionel Messi sono state dette tante cose da ieri. Le immagini del giocatore in lacrime prima della conferenza stampa hanno fatto il giro del mondo insieme a quella della sua foto con tutti i trofei vinti negli scorsi anni e con i compagni di squadra. Tutto il mondo Culè, sia fuori dall'impianto che sui social, ha tributato un saluto da vero e proprio eroe al fuoriclasse argentino ma non c'era ancora stato l'incontro tra le due parti che hanno negoziato il contratto che si è rivelato impossibile, ovvero il presidente Joan Laporta e la Pulce.

Nelle scorse ore è apparso un video in cui si vede il sei volte Pallone d'Oro mentre saluta il numero uno del Barça e Rafael Yuste, il suo braccio destro, all'arrivo della conferenza stampa di ieri. Un'immagine significativa visto che il saluto tra i due è molto freddo soprattutto conoscendo il rapporto affettuoso che c'era tra il presidente della società catalana e il giocatore. A quanto pare sembra che qualcosa sia cambiato nel rapporto tra i due dopo la vittoria delle elezioni dello scorso gennaio: dall'abbraccio dopo il primo discorso da neo-presidente di Laporta al saluto freddo di ieri, prima della conferenza stampa di addio alla stella argentina, sembra che tra i due si sia inclinato qualcosa con il passare del tempo e la comunicazione dell'impossibilità del rinnovo nella riunione di pochi giorni fa è stata la pietra tombale. Messi aveva votato per Lapora alle elezioni della nuova giunta direttiva ma la situazione sembra essere completamente ribaltata rispetto ai mesi scorsi.

Ci sono diverse scuole di pensiero intorno a quanto accaduto tra Messi e il Barcellona in questi giorni e qualcuno crede che i vertici della società avessero già il sentore che le cose non si sarebbero chiuse positivamente, soprattutto dopo gli arrivi di Depay, Aguero, Garcia e Royal. La risposta negativa all'accordo con CVC da parte del Barça rientra in una strategia politica che riguarda la Superlega e la battaglia campale contro l'UEFA ma visti i conti del club quei soldi avrebbero fatto comodo per tanti motivi.

Adesso Laporta e Messi non dovranno più salutarsi e il caso è già chiuso, con il calciatore argentino che molto probabilmente atterrerà a Parigi nelle prossime ore. Molto probabilmente, un giorno Barça e Messi si uniranno di nuovo ai loro campioni. Leo non ha escluso il ritorno in quella che è stata casa sua per tanti anni, da vedere se ci sarà ancora Laporta o meno.