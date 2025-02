Il Galatasaray denuncerà Mourinho per le sue critiche agli arbitri: “Le sue affermazioni sono razziste”

video suggerito

Il Galatasaray denuncerà Josè Mourinho dopo le sue parole sugli arbitri turchi: "Ha regolarmente utilizzato parole denigratorie nei confronti del popolo turco. Le sue affermazioni sono razziste". Sono ormai mesi che va avanti questo duro scontro tra lo Special One e il Gala, così il club di Istanbul ha deciso di passare per le vie legali dopo le ultime dichiarazioni dell'allenatore del Fener nel post-derby.

Dopo il pareggio per 0-0 in casa del Galatasaray, che conserva i 6 punti di vantaggio sul Fenerbahçe, Mourinho si è espresso così: "Se il Galatasaray vuole dimostrare di meritare il titolo, dovrebbe volere un arbitro straniero per ogni partita. Perché abbiamo visto cosa è successo quando è arrivato un arbitro straniero: hanno effettuato un tiro in porta. Dopo la partita sono andato nella stanza dell'arbitro e mi sono congratulato con Vincic. Poi mi sono rivolto al quarto ufficiale e ho detto ‘Se avessi arbitrato tu, questa partita sarebbe stata un disastro'".

Il Galatasaray denuncerà Mourinho: "Le sue affermazioni sono razziste"

Questa la nota ufficiale del Galatasaray.

Il direttore tecnico del Fenerbahçe, José Mourinho, che da quando ha iniziato a lavorare in Turchia ha regolarmente rilasciato dichiarazioni denigratorie nei confronti del popolo turco, ha ora aggiunto una retorica disumana alle sue affermazioni immorali. Desideriamo informarvi che presenteremo una denuncia penale alla procura e che presenteremo anche una denuncia alla UEFA e alla FIFA in merito alle dichiarazioni razziste di José Mourinho. Oltre a tutte queste iniziative, monitoreremo l’atteggiamento dei direttori tecnici del nostro rivale “esemplare morale” nei confronti di questa affermazione.

Mourinho contro il Galatasaray: una battaglia che va avanti da tempo

Sono mesi che va avanti questa faida dialettale, l'ultima picconata era arrivata in occasione dell'Europa League ("Orgoglio è essere noi l’unica squadra turca in Europa”) ma in precedenza c'erano state tante polemiche in merito agli arbitraggi che, a dire di Mourinho, avevano favorito il Galatasaray.

Anche per le tensioni che si protraggono da mesi, la Federazione calcistica turca (TFF) ha deciso che sarebbe stato un arbitro straniero a dirigere l'acceso derby di Istanbul che può decidere il campionato: la direzione di gara di Vincic è stata apprezzata da Mourinho ma non è bastata per evitare polemiche con i rivali.