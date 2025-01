video suggerito

Il futuro di Donnarumma può cambiare: il PSG prepara l’offerta di mercato per Lucas Chevalier Lucas Chevalier è uno dei portieri della nazionale francese e sarebbe un obiettivo di mercato del Paris Saint Germain. Dovesse arrivare Chevalier potrebbe cambiare il destino di Donnarumma. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Alessio Morra

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Gianluigi Donnarumma nei giorni scorsi ha detto di essere felice al Paris Saint Germain e ha dichiarato che non ha alcuna intenzione di lasciare il club, nonostante il suo nome sia stato abbinato sia alla Juventus che all'Inter. In Francia c'è chi sostiene che qualcosa potrebbe cambiare. Perché il PSG sembra interessato al portiere del Lille Lucas Chevalier, che sta ben figurando in Champions League e che è nel giro della nazionale di Deschamps.

Lucas Chevalier è un obiettivo di mercato di Manchester United e Aston Villa

L'Equipe ha scritto che il Paris starebbe lavorando per Lucas Chevalier, portiere di ventitré anni del Lille. Il suo acquisto non sarebbe banale. Perché Chevalier difficilmente direbbe sì al PSG per fare la riserva a Donnarumma, in particolare nell'anno dei Mondiali. Il giovane numero uno è il miglior portiere della Ligue 1, in Champions League ha mostrato le sue qualità ed è diventato un uomo mercato. Anche l'Aston Villa e soprattutto il Manchester United hanno iniziato a sondare il nativo di Calais.

Anche il PSG è sulle tracce di Chevalier

Il Lille al termine della stagione potrebbe cedere Chevalier, che ha già un'alta valutazione sul mercato. Se davvero dovesse puntare su di lui con forza il Paris Saint Germain potrebbe cambiare qualcosa per Donnarumma, che in casa si ritroverebbe una feroce concorrenza con un portiere che da un po' di tempo e nel giro della nazionale francese, si gioca il ruolo di vice Maignan con Samba. Qualora arrivasse al PSG Chevalier, il futuro di Donnarumma potrebbe prendere una piega differente, e chissà che non torni nuovamente in Serie A.