Donnarumma ha un messaggio per il PSG, ha chiarito il suo futuro: “Ho una sola priorità” Dopo la vittoria contro il Manchester City Donnarumma ha parlato anche di mercato e ha sciolto il nodo sul suo futuro: “Di voci ce ne sono tante, la mia priorità è quella di rimanere al Paris Saint Germain”. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Ada Cotugno

Gianluigi Donnarumma non tornerà in Italia, almeno per il momento. Il portiere era al centro di numerose voci di mercato per un possibile rientro in Serie A, con la corte dell'Inter che si faceva sempre più insistente: dopo quattro anni e mezzo trascorsi al PSG (non sempre molto sereni) l'ex Milan sembrava tentato dal rientro in patria già nel mercato di gennaio ma dopo la partita di Champions League contro il Manchester City ha messo ben in chiaro cosa farà nel suo futuro.

Il richiamo del calcio italiano non è ancora così forte e, come raccontato ai microfoni di SkySport dopo la vittoria dei parigini, ha annunciato che il suo unico pensiero al momento è quello di rinnovare il contratto con la squadra. Il numero uno andrà in scadenza nel 2026 ma a quanto pare è deciso a continuare la sua avventura in Ligue 1 nonostante qualche polemica che ha accompagnato il suo percorso.

Donnarumma vuole rinnovare con il PSG

La decisione chiara è quella di continuare a giocare con i parigini, almeno per qualche altro anno. Nelle ultime settimane si è parlato tanto del rientro di Donnarumma in Italia, con l'Inter pronta ad accoglierlo e a fare un piccolo torto al Milan, la squadra nella quale è cresciuto e che gli ha permesso di guadagnarsi una grande reputazione nel grande calcio. Voci che almeno per questa sessione di mercato resteranno tali, dato che il portiere non ha intenzione di trasferirsi: "Di voci ce ne sono tante e si parla tanto del mio futuro, ma la mia priorità è quella di rimanere al Paris Saint Germain perché io sto bene qui, ho legato con tutti, compagni, società tifosi, e la priorità è rinnovare il contratto".

Il contratto dell'italiano con il PSG scadrà a giugno 2026 dunque i discorsi possono procedere tranquillamente, ma la sua unica priorità è quella di trovare un nuovo accordo e di restare ancora a Parigi, nonostante qualche turbolenza nata all'inizio di questa stagione con Luis Enrique e la possibile concorrenza in porta che qualche volta gli ha portato esclusioni tanto discusse.