Il Frosinone apre con Romagnoli, la Salernitana risponde con Cabral: 1-1 all’Arechi Subito in vantaggio con il colpo di testa di Romagnoli, il Frosinone chiude il primo tempo in vantaggio. Nella ripresa sale in cattedra Candreva e la Salernitana trova il pareggio con Cabral, per un pareggio che smuove la classifica di entrambe le squadre.

A cura di Alessio Pediglieri

Salernitana e Frosinone non si fanno male e portano a casa un punto a testa. Ma sono gli ospiti ad aver provato a chiudere il match nei primi 45 minuti, andando per primi in vantaggio (Romagnoli su assist di Marchizza) e sprecando altre buone occasioni per chiudere la gara. Nella ripresa, così, è la Salernitana a prendersi il pareggio (Cabral su assist di Candreva) al 52′.

A Salerno la sfida sa già di punti fondamentali per la lotta salvezza malgrado si sia solamente alle quinta giornata e a fare subito sul serio è il Frosinone che scoperchia tutti i problemi amaranto in un primo tempo in cui i padroni di casa rischiano ripetutamente di andare in barca. Ad aprire subito i giochi non a caso sono gli ospiti solo dopo 12 minuti di gioco con una azione da manuale: cross di Marchizza e colpo di testa perfetto di Romagnoli.

Un colpo che ferisce nell'anima e nella testa la Salernitana che fatica a riprendersi a tal punto da rischiare di uscire subito dal match quando a mettere ancora in fondo il sacco per la seconda volta ci pensa Caso al 17′ pescato in millimetrico fuorigioco. In campo resta solo il Frosinone che sfiora ancora il raddoppio, meritato, con Cheddira che spreca una ghiotta occasione per chiudere una partita in cui incredibilmente i padroni di casa restano aggrappati.

Nella ripresa, né Sousa né Di Francesco cambiano le carte in tavola ma a scendere con maggior determinazione questa volta è la Salernitana che aggredisce subito i ciociari e trova il pareggio con la rete di Jovane Cabral. Amaranto trascinati dal migliore in campo, Antonio Candreva che offre l'assist giusto al compagno ma si prende sulle spalle l'intera squadra, nel tentativo di ribaltare il match.

La gara resta appesa al filo dell'equilibrio, con il Frosinone che spreca a metà secondo tempo tutto con Cheddira dal limite e una Salernitana che prova le ripartenze lunghe sfruttando stanchezza avversaria e la propria velocità. Ma anche con 5 minuti di recupero concessi da Piccinini alla fine il tabellino non si schioderà più dall'1-1.