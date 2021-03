Il post-Benevento in casa Juventus è diviso su due fronti. Da un lato c'è l'amarezza per la sconfitta e l'analisi di un momento evidentemente complicato, di piena crisi: le ultime, flebili speranze di poter contendere lo Scudetto all'Inter sono definitivamente sfumate con la sconfitta contro la formazione sannita. Dall'altro c'è la frustrazione per la direzione di gara dell'arbitro Abisso, che non è parso in totale controllo della partita nella sua conduzione generale e in particolare in occasione del calcio di rigore reclamato da Federico Chiesa.

A circa 20 minuti dalla fine, con il Benevento appena passato in vantaggio, l'esterno bianconero ha tentato l'iniziativa personale puntando Foulon appena all'interno dell'area di rigore. Il difensore, disorientato dal movimento di Chiesa, è finito al suolo in maniera piuttosto goffa ed ha intralciato la corsa dell'attaccante della Juve. Chiesa non fa nulla per evitare Foulon, ma il contatto c'è e l'irregolarità è evidente. Non per Abisso, che non fischia il rigore né ritiene opportuno andare a rivedere le immagini con una on-field review.

Nel post-partita la Juventus non ha protestato con particolare enfasi nei confronti di Abisso: le dichiarazioni su sponda bianconera si sono soffermate più sulla criticità del momento e l'analisi dei problemi. Una delle proteste più decise nei confronti di Abisso è arrivata da casa Pirlo. Non direttamente dal tecnico della Juve, ma dal figlio Niccolò, che tramite i social ha esternato la propria rabbia per il rigore non concesso su Chiesa.

Niccolò Pirlo ha pubblicato una storia su Instagram con le immagini del fallo di Foulon su Chiesa accompagnate da applausi ironici, evidentemente diretti all'arbitro Abisso. Contenuto postato a caldo e rimosso dopo circa un'ora, quando già era stato ripreso e rilanciato da molti tifosi della Juve.