Il figlio di Guardiola a 20 anni è già amministratore delegato di tre società: è precocissimo Marius Guardiola Serra a 20 anni è il CEO di tre società di Manchester: uno dei tre figli di Pep è un uomo d’affari precocissimo.

Pep Guardiola è in questo momento l'allenatore top al mondo, come certificato dal fresco Triplete vinto col Manchester City, a coronamento di un inseguimento alla coppa dalle grandi orecchie che durava dai tempi di Barcellona. Il 52enne tecnico catalano è un uomo realizzato professionalmente ma anche nel privato: le sue foto con la famiglia lo mostrano assieme alla moglie Cristina Serra, sposata nel 2014, e ai tre figli Marius, Maria e Valentina, l'ultima della nidiata con i suoi 15 anni.

Pep Guardiola con la moglie Cristina Serra: i due sono sposati da nove anni

Maria è la maggiore, 22 anni, ed è una influencer con quasi 700mila followers, mentre Marius, di due anni più giovane, è un uomo d'affari già affermato a dispetto della giovanissima età. Il ragazzo ha avviato qualche anno fa a Manchester un'attività imprenditoriale che lo ha portato ad essere oggi – a soli 20 anni – amministratore delegato di tre società che hanno sede nella città inglese: Magius Holdings Limited, M4rius Holding Limited e Lead the Market Limited.

Marius Guardiola a 20 anni è già CEO di tre società

Quest'ultima azienda è l'ultima nata, creata lo scorso marzo, ed è una "agenzia di marketing" che offre "servizi pubblicitari" a società locali e internazionali, con l'obiettivo di espandere l'immagine e il marchio di volti noti britannici al di fuori dei confini nazionali. Attualmente l'azienda ha tre dipendenti, dunque Marius Guardiola Serra dà anche lavoro ad altre persone.

Maria Guardiola è la figlia maggiore di Pep, classe 2001

Il figlio di Pep non è solo nella sua attività negli affari: il 20enne ha un socio, Muhammad Abdullah Gerim, un imprenditore tedesco di origini turche di 29 anni, noto per essere agente di calciatori, che lo ha affiancato con la sua maggiore esperienza. Tutte e tre le società sono di proprietà di entrambi.

A differenza della sorella Maria, attivissima sui social, Marius è invece molto riservato: il suo profilo Instagram infatti non è pubblico. Del resto non è sull'immagine che punta il ragazzo, ma sulla sua abilità negli affari: anche lì serve una buona tattica per arrivare ai massimi traguardi, esattamente come qualcuno in famiglia gli ha insegnato.