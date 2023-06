Il figlio di Foden a 4 anni ha un milione di follower su Instagram: è una star ma non lo sa Ronnie Foden continua a spopolare sui social: il figlio di Phil è diventato virale durante i festeggiamenti del City per il Triplete entrando in ogni foto o video celebrativi. E adesso il suo profilo ufficiale conta già milioni di follower.

A cura di Alessio Pediglieri

Due soli post e un milione di follower sul proprio profilo Instagram. Non si tratta di un asso mondiale dello sport o di un personaggio famoso del jetset, bensì di Ronnie un ragazzino di soli 4 anni che nel giro di poche settimane è diventato straordinariamente popolare e con un enorme impatto social. Anche perché si tratta del bimbo di Phil Foden, l'attaccante del Manchester City e dell'Inghilterra, salito alle cronache della ribalta durante le celebrazioni della Champions League e del Triplete dei Bluesky.

Una, due, tre foto. In quasi ogni scatto della festa della vittoria di Istanbul – e in quasi ogni video postato dai giocatori – c'è sempre lui, Ronnie Foden, piccola "mascotte" del City che ha fatto parlare di sè nelle ultime settimane tanto quanto il suo più prestigioso papà e tutti i suoi compagni di squadra che hanno conquistato il massimo a livello sportivo: campionato, coppa nazionale e Champions. Il famoso Triplete che ha catapultato il club nella storia del calcio internazionale. E con i giocatori, lo staff tecnico, Guardiola e la dirigenza c'è indubbiamente anche il quattrenne giovanotto che ha spopolato in ogni dove.

Dapprima, molti si sono domandati chi fosse quel bambino che appariva dappertutto: le fotografie e i video celebrativi del Manchester City lo avranno a imperitura memoria per sempre. Capace di inserirsi in quasi ogni scatto, compiere siparietti unici con Haaland davanti alla Coppa a Istanbul, venendo ripreso da tanti giocatori, nei festeggiamenti in campo, dentro gli spogliatoi, nei giorni successivi. Diventando una vera e propria star. E così, come tutte le celebrità che valgono davvero, ecco anche il neo profilo Instagram, uno dei social che più si presta a "fenomeni" mediatici di massa: solo due post pubblicati e una manciata di stories. Risultato? Già 1 milione di follower che lo seguono i pochissimo tempo.

Dopotutto non c'è da stupirsi perché il piccolo Ronnie è di una allegria coinvolgente, in grado di creare immediata empatia con tutti e si è trasformato ben presto in un "meme vivente" in situazioni diventate immediatamente virali. Sul suo attuale profilo, gestito ovviamente da mamma e papà, si vede il piccolo Ronnie dilettarsi in virtuosi balletti sui tavoli, apparire sulle spalle di Phil durante i festeggiamenti per i trofei vinti, posare come un consumato vip. Senza perdere però l'autenticità e la semplicità di essere ciò che è: un bambino di 4 anni che si sta semplicemente divertendo. E non sa di essere una vera e propria star, ma per rendersene conto avrà di fronte tutta la vita.