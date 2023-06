Haaland resta spiazzato di fronte al figlio di Foden: “Pensavo che tu fossi una ragazza” Erling Haaland rimane spiazzato di fronte alla frase dettagli da Ronnie, il figlio di Phil Foden, dopo aver vinto la Champions col City: il video della scena diventa virale, Ronnie per i tifosi è un idolo.

A cura di Paolo Fiorenza

Si è spesso ironizzato sulla scarsa capacità di festeggiare i titoli vinti da parte dei tifosi del Manchester City negli ultimi anni: troppa abitudine al successo, unitamente ad una fan base non esattamente famosa per essere calorosa. Il copione si è ripetuto anche in occasione dell'ultima Premier League portata a casa dalla squadra di Guardiola, con quattro gatti a celebrare la vittoria matematica in campionato dopo aver assistito dal divano alla sconfitta dell'Arsenal.

Tuttavia quello che non fanno i sostenitori degli Sky Blues ci pensano a metterlo in atto i giocatori, visto che i festeggiamenti della squadra per la Champions vinta sabato scorso hanno fatto scalpore in Inghilterra, riempiendo pagine e pagine: quattro giorni di baldoria assoluta, tra fiumi di alcol, soggiorni lampo ad Ibiza e la parata per le vie di Manchester in cui è successo un po ‘ di tutto.

Se Jack Grealish è stato il mattatore assoluto della festa, diventando l'oggetto di decine di video che lo ritraggono ridotto come uno straccio, fino al punto di essere trasportato su una sedia a rotelle, anche Erling Haaland non si è risparmiato, facendo spesso coppia con Grealish nei bagordi.

Il mostruoso bomber norvegese, che ha chiuso la stagione a quota 52 gol in 53 partite in tutte le competizioni, è peraltro finito in un altro video virale che lo ritrae sul prato dell'Ataturk Stadium di Istanbul mentre maneggia con amore l'agognata Champions appena vinta. A dire il vero il protagonista del filmato è un altro, ovvero Ronnie, il figlio di Phil Foden, già famoso per essere un meme vivente, vista la sua presenza fissa quando si tratta di festeggiare qualche successo del City.

Nel video si vede l'attaccante del City sollevare la coppa mentre alle sue spalle irrompe nell'inquadratura il bambino, che quando passa davanti al giocatore si accorge che è lui e gli urla: "Haaland!". In cambio riceve un "Ronnie!" dal norvegese, che poggia la coppa sul terreno di gioco e lo invita a prenderla lui.

In quel momento però il figlio di Foden urla una frase che spiazza Haaland per la sua spontaneità: "Pensavo che tu fossi una ragazza!". Poi Ronnie tocca la Champions e scappa via. Tra lui e Haaland difficile dire chi sia più idolo per i tifosi del City…