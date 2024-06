video suggerito

Il fastidioso inconveniente nel ritiro della Germania agli Europei: "Prima pizzica, ora puzza" Un'invasione di zanzare tormenta i calciatori tedeschi a distanza di poche ore dalla partita con la Danimarca. E le sostanze usate per bonificare la zona dove alloggiano hanno lasciato odori nauseabondi.

Domani sera la Germania affronta la Danimarca agli Europei 2024 negli ottavi di finale. La vigilia della sfida con gli scandinavi è stata movimentata da un fastidioso inconveniente che ha trasformato il paradiso del quartier generale immerso nel verde in un piccolo inferno. Un'invasione di zanzare ha messo a dura prova la pazienza di calciatori e staff della nazionale, provati al ronzio e dalle punture e, più ancora, dall'impossibilità di godersi momenti relax a bordo piscina o nei giardini che rendono più dolce l'accoglienza nel centro di Herzogenaurach, in Baviera.

Il quartier generale ella Germania invaso dalle zanzare

È lì che Die Mannschaft ha stabilito il campo base in un'area che si estende su 1400 metri quadrati ed è circondata ai boschi. Un panorama bellissimo per la vista che offre, l'ideale anche per raccogliere la concentrazione in vista delle partite oppure godersi la visione degli altri match all'aperto, davanti a uno schermo gigante. Mai avrebbero immaginato di divenire il ‘pasto' serale di insetti succhia-sangue e che la loro quiete sarebbe stata letteralmente spazzata via dall'incursione di anofele.

Ecco perché la maggior parte dei calciatori ha scelto di restare all'interno della struttura, così da evitare di essere punti. Il portiere, Manuel Neuer, e il ct della Germania, Julian Nagelsmann, non hanno nascosto il fastidio provocato da quelle orde di minuscoli molestatori. "Siamo di fronte a un'invasione anomala di zanzare, abbiamo bisogno del vento che le spazzi via altrimenti dobbiamo restare al chiuso", le parole riportare alla Bild.

La federazione tedesca ha bonificato la zona ma è rimasta la puzza

La federazione tedesca s'è adoperata subito per risolvere il problema e bonificare la zona. Lo ha fatto spargendo sostanze deterrenti che hanno sì avuto effetto, eliminando le zanzare, ma hanno lasciato nell'aria un odore nauseabondo. "Prima pizzica, ora puzza", è la versione della vicenda sintetizzata così dai giornali tedeschi raccontando anche dell'effetto collaterale di alcuni preparati chimici utilizzati.

Se le punture delle zanzare erano insopportabili, non sono da meno adesso le esalazioni di quei farmaci tanto che alcuni giocatori preferiscono non uscire più all'edificio a meno che non vi siano una buona corrente e un buon ricircolo d'aria.

La Germania agli ottavi di Euro 2024 contro la Danimarca

La Germania s'è qualificata agli ottavi di finale da prima del Gruppo A con 7 punti in 3 partite, grazie a due vittorie sonanti (5-1 alla Scozia, 2-0 all'Ungheria) e a un pareggio (1-1 con la Svizzera che, sempre domani, incrocerà l'Italia). I tedeschi giocano domani sera (ore 21) contro la Danimarca il primo incontro della fase a eliminazione diretta.