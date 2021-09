Il fallaccio che ha rischiato di spezzare la carriera a Messi: Martinez espulso (con il Var) Leo Messi ha rischiato grosso nel match tra la sua Argentina e il Venezuela valido per le qualificazioni mondiali. La stella dell’Albiceleste ha subito un fallo killer da parte di Adrian Martinez, ed è rimasto a terra per quasi 5′. Il difensore di casa è stato espulso, ma solo grazie all’intervento del Var.

A cura di Marco Beltrami

Tutta l'Argentina, i tifosi del Psg e gli appassionati di calcio sono rimasti per qualche minuto con il fiato sospeso, in ansia per le condizioni di Leo Messi. La stella ex Barcellona in occasione del match valido per le qualificazioni mondiali contro il Venezuela ha rischiato grosso dopo un fallo killer di Adrian Martinez. Quest'ultimo è stato espulso, ma solo dopo l'intervento fondamentale del Var.

Alla mezz'ora del primo tempo del match tra il Venezuela e l'Argentina, che gli ospiti hanno vinto con il risultato di 3-1 e con lo show di Lautaro Martinez e Correa, bruttissimo fallo di Martinez su Leo Messi. Il difensore centrale del Deportivo La Guaira è intervenuto con un tackle killer sulla tibia dell'avversario. Tacchetti spianati quelli del padrone di casa, con la gamba dell'attaccante che si è piegata in modo innaturale. Tutti si sono accorti immediatamente della gravità del fallo, con Messi che ha accusato il colpo, molto dolorante. Si è temuto il peggio per lui e sono state necessarie cure per quasi 5′. Alla fine però fortunatamente la Pulce si è rimessa in piedi, riuscendo anche a proseguire la sua partita.

E Martinez? L'arbitro che era in ottima posizione ha deciso di sanzionarlo solo con il giallo. Fortunatamente è intervenuto il Var che ha richiamato l'attenzione del direttore di gara. Ecco allora che quest'ultimo ha fatto ricorso al monitor a bordo campo, per rivedere l'episodio. Inevitabile il passo indietro e il cartellino rosso per Martinez assolutamente sacrosanto. Una sanzione pesantissima per la sua squadra che è poi caduta sotto i colpi di un'Argentina sempre più convincente. Ora bisognerà valutare le condizioni di Messi in vista del match contro il Brasile in programma domenica.