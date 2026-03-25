Il divario economico tra Conor Hazard e Donnarumma spiega le differenza tra Irlanda del Nord e Italia

L’Irlanda del Nord ha un ballottaggio tra i portieri. Sia Peacock-Farrell che Conor Hazard giocano nella League One, la terza serie del calcio inglese. In tandem hanno una valutazione che non arriva a due milioni di euro, il confronto con Donnarumma è quasi imbarazzante.

In questo momento l'Irlanda del Nord è un autentico spauracchio per l'Italia, che si appresta, giovedì 26 marzo, a disputare la semifinale dei playoff per i Mondiali 2026. La differenza è notevole. L'Irlanda del Nord ha appena tre calciatori che giocano in Premier League, tra i convocati, e appena cinque che militano nella massima serie. Quasi tutti giocano in Championship (la Serie B inglese). I due portieri che si giocano la titolarità sono addirittura tesserati per squadre che militano nella Football League One, la terza serie inglese. La differenza con Donnarumma è abissale.

Ballottaggio tra portieri nell'Irlanda del Nord

In queste ore si cercano e si cercheranno ancora di più nell'approssimarsi della semifinali i nomi e le storie dei nazionali dell'Irlanda del Nord, che un giocatore di peso e noto hanno ed è pure infortunato, Conor Bradley. I portieri convocati sono addirittura quattro. Quelli che si giocano la titolarità sono Conor Hazard e Bailey Peacock-Farrell, titolare quando l'Italia chiuse il girone di qualificazione ai Mondiali 2022.

Hazard o Peacock-Farrell

Michael O'Neill, ritornato CT e che ad interim guida pure il Blackburn, nella seconda serie inglese, ha un ballottaggio tra i due. I media irlandesi sostengono che sarà Hazard in campo a Bergamo. In ogni caso sarà schierato un portiere che vive in terza serie. Perché Hazard è il titolare del Plymouth, mentre Peacock-Farrell gioca con il Blackpool. Il terzo incomodo è il giovane Charles, che gioca in Championship ma con lo Sheffield Wednesday, ultimo però in classifica.

La valutazione economiche dei portieri dell'Irlanda e di Donnarumma

Bailey Peacock-Farrell ha una valutazione di un milione di euro e con il Blackpool guadagna oltre un milione di euro a stagione, ed è uno dei più pagati della terza serie inglese. Conor Hazard invece viene valutato ottocento mila euro ed ha un ingaggio di poco più di duecentosessanta mila euro annui. Il confronto con Donnarumma ha una valutazione di circa 45 milioni e guadagna 15 milioni lordi a stagione, stipendio a salire che va da 12 a 18 milioni netti a stagione. Solo guardando i dati dei portieri non c'è partita, ma si sa sul campo è o almeno può essere un'altra storia.