Il discorso emozionante di Orsolini poco prima di Bologna-Inter: “Ce la meritiamo? Sì, più di loro”

Riccardo Orsolini ha raggruppato tutti i propri compagni del Bologna al centro del rettangolo verde dello stadio di Riad, a pochi minuti dal fischio di inizio della sfida di Supercoppa contro l'Inter. Il capitano rossoblù ha voluto motivarli con un discorso chiaro, che ha toccato le corde dell'orgoglio di un gruppo che sta facendo bene ed è arrivato ad un appuntamento unico, grazie alla vittoria in Coppa Italia: "Ce la meritiamo, ci meritiamo di essere qui più di loro", le sue parole carpite in diretta TV.

Le parole di Orsolini ai compagni pochi istanti prima di Bologna-Inter

"Siamo qui perché ce lo meritiamo. E ce la meritiamo anche più di loro" le parole di Orsolini per istigare i propri compagni a dare il meglio nella semifinale di Supercoppa Italiana contro l'Inter che inizia alle 20:00 italiane. Il capitano rossoblù, che partirà da titolare dal primo minuto, ha voluto fornire l'ultima scossa ad una squadra che dovrà dare il meglio di sé per poter provare a raggiungere in finale il Napoli, lunedì sera. "Voglio che stasera si vinca, lo voglio perché si dà una motivazione e un senso al nostro percorso fatto fino ad oggi".

A cosa si riferisce Orsolini: Bologna in Supercoppa da vincitore della Coppa Italia

La formula delle final four di Riad per la Supercoppa Italiana anche quest'anno premia in particolar modo chi ha vinto lo scudetto e chi ha conquistato la Coppa Italia. Nell'ultima edizione del trofeo nazionale ad alzare le braccia al cielo sono stati i giocatori di Vicenzo Italiano, battendo il Milan e meritandosi di fatto la partecipazione al torneo che si disputa in Arabia Saudita in questi giorni. Dove il Napoli è già finalista avendo battuto la Juventus e i rossoblù si apprestano all'impresa di sfidare e superare l'Inter per raggiungere i partenopei in finale lunedì 22 dicembre.

Milan e Inter da "invitate" nella Final Four di Supercoppa

Oltre al Napoli, campione d'Italia e al Bologna con la coccarda tricolore al petto, on Arabia ci sono anche Milan e Inter. Le due squadre milanesi sono state inserite grazie al format che prevede la partecipazione della finalista di Coppa Italia – in questo caso i rossoneri – e i secondi nella classifica finale di Serie A, i nerazzurri. Una sorta di "invito" senza meriti sul campo: proprio su questo tasto Orsolini ha voluto colpire nell'orgoglio i propri compagni.