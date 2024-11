video suggerito

Il discorso di Ranieri ai giocatori prima del Tottenham: “Forse a Napoli non mi sono spiegato” Claudio Ranieri dopo il bel pareggio della Roma in casa del Tottenham ha raccontato di aver parlato con ognuno dei suoi giocatori per cercare di imprimere la sua filosofia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

Claudio Ranieri ha fatto un discorso ai giocatori della Roma dopo la sconfitta contro il Napoli e prima di scendere in campo con il Tottenham. L'esperto allenatore giallorosso non ha gradito l'atteggiamento dei suoi nel match d'esordio sulla panchina capitolina e per questo ha voluto ribadire alcuni concetti prima dell'Europa League. Un intervento che a giudicare da quanto dimostrato dai giocatori della Roma nel 2-2 in casa degli Spurs si è rivelato fortunato.

Il discorso di Claudio Ranieri ai giocatori della Roma prima del Tottenham

Ranieri ne ha parlato a Sky dopo Tottenham-Roma 2-2. In svantaggio di un gol e su un campo a dir poco ostico, i giallorossi hanno giocato a viso aperto sfiorando il gol a più riprese. Alla fine questo è stato premiato dalla rete di Hummels in pieno recupero per un pareggio a dir poco prezioso. E l'erede di De Rossi e Juric non può che essere soddisfatto, anche riguardando il recente passato: "I ragazzi hanno fatto un gran partita, non ero stato contento della prestazione con il Napoli. Avevamo difeso, ma a me non piace solo difendere. Dovevamo rispondere colpo su colpo e non è questo il messaggio che volevo dare alla squadra e ai tifosi".

Ecco allora il discorso alla squadra prima del Tottenham, molto diretto: "Oggi sono stato ben chiaro: forse non mi sono spiegato io a Napoli, capitemi bene: non voglio una squadra che si chiude dentro sempre, ma che deve andare. Se fanno un'azione loro, ne dobbiamo fare una noi. I tifosi di ogni squadra, amano di più una squadra che tenta di vincere e ci riesce oppure no. Ma una squadra che sta chiusa là dietro a me non piace".

Ranieri ha parlato ad uno ad uno ai giocatori della Roma

Ha parlato uno per uno con tutti i suoi giocatori Ranieri, spiegando la sua filosofia improntata all'attacco: "Sono stato chiaro con ognuno di loro su quello che dovevano fare, così questa volta mi sono spiegato bene. Loro hanno risposto alla grande e non si sono mai arresi: io il risultato è importante ma fino ad un certo punto. Voglio la vostra prestazione perché voglio far vedere ai tifosi che voi ci siete, perché siete bravi e non vi potete essere scordati di saper giocare a calcio".