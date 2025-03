video suggerito

Ranieri scoppia a ridere di fronte alla domanda-trappola: “Non fate i furbi ragazzi” Claudio Ranieri ha risposto con il sorriso alla particolare domanda sul suo futuro. Non è caduto nella trappola il mister capitolino, che ha chiuso il discorso. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Marco Beltrami

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Niente da fare, Claudio Ranieri non si sbilancia sul suo futuro alla Roma. Dopo la vittoria con il Cagliari, l'allenatore è stato stuzzicato sulla possibilità di una sua permanenza da allenatore giallorosso. Una domanda-trappola sul numero delle sue panchine con il club della sua città, che però non ha fatto vacillare l'esperto mister che ha utilizzato l'arma del sorriso per rispondere.

La domanda trappola sul futuro per Ranieri, la risposta è tutta da ridere

Claudio Ranieri contro il Cagliari ha messo a referto la 90a panchina in Serie A con la Roma. Conti alla mano, da qui alla fine della stagione, l’allenatore arriverà a quota 99. Per raggiungere la 100a uscita da mister con i giallorossi dunque mancherà una sola partita: uno stimolo per restare anche nella prossima annata?

La risposta con il sorriso di Ranieri

Il mister non è caduto nella trappola e ha iniziato a ridere: "Meno male che c’arrivo, speriamo. Non fate i furbi, non fate i furbi. So dove volete arrivare, grazie ragazzi". Una chiusura d'intervista con il sorriso per un Claudio Ranieri con il morale alle stelle per la sesta vittoria di fila di una Roma a due punti dalla Lazio e dalla zona Europa.

La stagione della Roma e l'orgoglio di Ranieri

Ranieri soddisfatto per un Dovbyk stimolato e nuovamente decisivo, ha poi parlato dell'infortunio di Dybala che ora si sottoporrà ai controlli del caso, con la speranza che non sia nulla di grave. Un'occasione anche per parlare dell'orgoglio di una Roma nuovamente competitiva: "Quando sono arrivato non ho pensato a nulla, mettendo l'elmetto e chiedendo ai ragazzi impegno. Non c'era autostima, il pubblico non era contento. Adesso, invece, i tifosi ci aiutano e ci sostengono, è questa la cosa migliore per un allenatore. È una cosa meravigliosa, non saranno rose e fiori le altre partite che ci aspettano. Con questo pubblico potremo superare ogni scoglio".