Il difensore si fa male, l’attaccante non punta la porta: bellissimo gesto di fair play in Brasile Durante la gara tra Fortaleza e Fluminense l’attaccante di casa non ha approfittato dell’infortunio occorso al difensore che gli avrebbe spalancato la strada verso la porta e ha messo la palla fuori per far entrare i soccorsi.

A cura di Vito Lamorte

Ci sono gesti che valgono più di mille parole. Mentre da noi discutiamo se è giusto insultare gli avversari in occasione dei festeggiamenti di un titolo, in altre parti del mondo si verificano ben altri tipi di situazioni. Durante la gara tra Fortaleza e Fluminense, Moises ha raccolto un lancio e sta per puntare il suo diretto marcatore quando il difensore alza la mano. Si è fatto male. L'attaccante si ferma, pensa alla situazione e dopo qualche secondo mette la palla in fallo laterale per far arrivare i soccorsi in campo. Un comportamento davvero notevole, visto che la sua squadra era sotto di un gol e avrebbe potuto puntare la porta indisturbato per cercare il pareggio.

Il suo gesto è stato subito elogiato in Brasile e ha ricevuto applausi anche dagli avversari, che non si aspettavano un momento simile. L'attaccante del Fortaleza si trovava di fronte a Nino, difensore e capitano del Fluminense, ed era pronto per l'uno contro uno ma il calciatore del Flu ha iniziato a zoppicare e dopo essersi toccato la gamba sinistra si è fermato, alzando la mano.

Moises ha pensato che l'opzione migliore fosse quella tirare fuori la palla per fare entrare in campo i soccorsi: quando ha permesso lo stop del gioco si è guadagnato gli applausi dei giocatori avversari e qualche rimprovero da parte dei tifosi locali, che avrebbero voluto vederlo involarsi verso la porta avversaria.

Il Fluminense ha voluto omaggiarlo dedicandogli un post sui suoi profili social per esaltare il suo gesto e per lanciare un messaggio sulla cultura sportiva: "Tutta la stima e l'ammirazione verso l'atleta Moises, del Fortaleza, per il gesto di fair play nell'azione in cui è finito il nostro difensore Nino si è infortunato ed è stato sostituito. Il calcio può e deve essere così. Complimenti per il suo comportamento" .

Il Fortaleza non è riuscito a pareggiare la partita e ha messo a referto un'altra sconfitta nel Brasileirao A, la quinta in sei partite, ma Moises si candida ad un posto sul podio nella classifica del FIFA Fair Play Award del 2022.