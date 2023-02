Il dettaglio nascosto nella foto di Georgina: capovolgendola spunta la cover del telefono di Ronaldo Una foto pubblicata da Georgina Rodriguez svela la cover del cellulare di Cristiano Ronaldo: basta capovolgere e ingrandire l’immagine.

A cura di Paolo Fiorenza

Ieri, 5 febbraio, era il compleanno di Cristiano Ronaldo: il campione portoghese ha festeggiato i suoi 38 anni in grande stile in Arabia Saudita, dove da quest'anno gioca con l'Al-Nassr. Una celebrazione fatta nel lusso di cui già si è circondato nella sua nuova realtà: assieme a lui c'erano la compagna Georgina Rodriguez, i figli e gli amici più stretti, con la rumorosa assenza del super agente Jorge Mendes, con cui ormai la rottura è acclarata, dopo le divergenze degli ultimi tempi circa la direzione che avrebbe dovuto prendere la carriera del cinque volte Pallone d'Oro.

Cristiano Ronaldo con la fascia di capitano dell’Al–Nassr: non è così facile come forse pensava

Ronaldo ha potuto festeggiare il compleanno dopo essersi tolto dalla spalla la scimmia degli zero gol segnati da quando è approdato all'Al-Nassr. Rimasto a bocca asciutta nelle prime due partite ufficiali della squadra di Rudi Garcia – con qualche critica già piovuta su di lui e perfino alcuni tifosi che avevano calpestato una bandiera col suo nome dopo l'eliminazione dalla Supercoppa nazionale – il portoghese si è sbloccato venerdì scorso in campionato, mettendo a segno a tempo scaduto il rigore del pareggio in casa dell'Al-Fateh. Un risultato che mantiene l'Al-Nassr in testa alla classifica della Saudi Pro League, in coabitazione con altre due squadre.

Anche in terra araba l'amore di Georgina è il pilastro su cui si poggia la serenità della vita privata di Cristiano. Oggi, all'indomani della festa, la 29enne modella argentina ha postato su Instagram un messaggio pieno di sentimenti per il suo compagno e padre dei suoi due figli (che si aggiungono agli altre tre di CR7): "Giorni felici all'amore della mia vita. Innamorata di te e di quello che siamo insieme". Peraltro nella foto posta a corredo di queste parole – in cui la si vede romanticamente abbracciata a Ronaldo al tramonto – c'è un dettaglio che non è passato inosservato: uno dei tre cellulari poggiati davanti a loro.

Il post di Georgina Rodriguez

Sul tavolo di vimini si vedono tre telefonini, uno dei quali è capovolto: è quello di Ronaldo. Rovesciando la foto, si riesce a notare la cover personalizzata dello smartphone in questione: c'è una fotografia del 28simo compleanno di Georgina, in cui compaiono i due assieme ai figli. Una dimostrazione dell'amore del portoghese, che vuole portare sempre con sé la propria compagna.