Il derby tra Como e Monza finisce in pareggio: Engelhardt illude Fabregas, poi ci pensa Caprari

A cura di Fabrizio Rinelli

Il derby tra Como e Monza finisce con il punteggio di 1-1. Uno scontro importante che metteva in palio punti fondamentali per la salvezza. Engelhardt nel primo tempo illude Fabregas portando in vantaggio i padroni di casa. Nella ripresa la squadra di Nesta trova il pareggio con il rigore realizzato da Caprari dopo un fallo di Paz. Nel finale Djuric e Belotti falliscono due grosse occasioni per il gol vittoria. Il derby termina in pareggio: un punto che in questo momento non cambia la situazione di classifica di entrambe.

La dinamica del gol di Engelhardt.

Il vantaggio Como di Engelhardt che illude Fabregas

Partita equilibrata fin dai primi minuti tra Como e Monza. In palio nel prima derby storico in Serie A tra le due squadre lombarde c'erano punti importanti per la salvezza. Preme di più sull'acceleratore la squadra di Fabregas che cerca di imbeccare spesso Cutrone nello spazio per consentire all'attaccante di inserirsi nella linea di difensori avversari. Lo stesso bomber del Como dopo uno schema su calcio di punizione a 19 minuti dall'inizio della partita prova a calciare di sinistra, ma il pallone viene deviato in angolo dal Monza.

L'occasione più grande per il Como capita nel finale di tempo con Caldirola. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo il pallone arriva sul secondo palo, il difensore stacca di testa ma la sfera è centrale con Reina che respinge. Ma poco dopo arriva il gol del Como. La sblocca Engelhardt di testa. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo il centrocampista raccoglie un rimpallo e ne approfitta per battere Turati. Il primo tempo si conclude 1-0 con la squadra di Fabregas che dunque chiude in vantaggio la prima frazione.

Il rigore realizzato da Caprari.

Il Monza pareggia su rigore nella ripresa con Caprari

Nella ripresa il Monza di Nesta entra in campo consapevole di poter recuperare la partita ma è il como ad andare vicino al raddoppio. Bellissima azione tra Strefezza e Cutrone: quest'ultimo manda in porta il compagno con il tacco, la conclusione dell'esterno offensivo viene murata in angolo da Bianco. Gol mancato e gol subito. L'arbitro ferma il gioco e dopo un check col VAR assegna rigore al Monza per tocco di mano in area di rigore di Nico Paz su colpo di testa di Marì. Il Monza pareggia con la conclusione dagli undici metri di Caprari.

Da quel momento in poi la partita un po' si incattivisce tra falli, spinte e contrasti duri. Nel frattempo i due allenatori provvedono ad effettuare le prime sostituzioni: Fabregas manda in campo Verdi e Belotti. Il Monza però va vicino al vantaggio con la conclusione di Maldini che però viene respinta da Reina. Nel finale Djuric si divora il gol della vittoria calciando di esterno destro un pallone servitogli al meglio da Maldini. Successivamente Belotti manda alto di poco il pallone dopo un super colpo di testa. La sfera finisce sul palo esterno. Dopo cinque minuti di recupero il risultato è di 1-1.