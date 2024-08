Il declino di Kepa, passa dal Real Madrid al Bournemouth: la parabola di mister 80 milioni

video suggerito

Appena qualche mese fa a Londra stingeva tra le mani la Champions League vinta con il Real Madrid, sorridente dopo la vittoria contro il Borussia Dortmund e pienamente fiducioso per il suo futuro. Ma adesso Kepa Arrizabalaga è costretto a fare qualche passo indietro per riprendere il filo della sua carriera: il Chelsea ha dato luce verde per il prestito al Bournemouth, una squadra che probabilmente lotterà soltanto per ottenere una salvezza tranquilla.

L'Europa è un sogno lontano per questa stagione dove il portiere avrà l'obbligo di rilanciarsi per sperare di tornare al vertice dopo anni abbastanza discutibili. Dopotutto è ancora lui il numero uno più pagato al mondo: sulla sua schiena pesa il cartellino da 80 milioni di euro che i Blues hanno dovuto pagare all'Athletic Bilbao per averlo nel 2018 ma che non è mai stato giustificato dalle sue prestazioni.

Kepa in prestito al Bournemouth

Così d'improvviso il portiere spagnolo si è trovato catapultato in una nuova realtà, lontano dalle ambizioni che aveva inseguito fino a oggi. Dal mondo patinato del Real Madrid (20 presenze in tutta la stagione) è finito nella squadra guidata da Andoni Iraola, allenatore pragmatico che lo scorso anno aveva regalato al suo Bournemouth un soddisfacente dodicesimo posto. Entrambi provengono dai Paesi Baschi e hanno un passato all'Athletic, due forti connessioni che potrebbero far scattare subito la sintonia.

Il prestito servirà a Kepa per potersi rilanciare come titolare in Premier League e magari ottenere una nuova chance concreta al Chelsea. Al momento lì la concorrenza è molto folta, dato che in questo mercato i Blues sono arrivati a possedere nove portieri contemporaneamente, un'autentica follia.

È ancora mister 80 milioni

Per la sua carriera è un passo indietro, doloroso ma necessario per non dover restare in panchina per una stagione intera. Kepa è ancora conosciuto come mister 80 milioni, un appellativo che all'inizio ne definiva il prestigio ma che adesso suona quasi come uno sfottò visto come sono andate le cose. Per lui il Chelsea aveva investito una cifra folle, probabilmente pentendosene molto presto. Resta celebre il battibecco avuto in campo con Maurizio Sarri durante la finale di Coppa di Lega contro il Manchester City, quando si era rifiutato di uscire dal campo all'ultimo minuto dei supplementari, proprio prima dei rigori.