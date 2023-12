Il Copenhagen va agli ottavi di Champions e sul maxischermo spunta un annuncio: inizia la festa Il Copenhagen ha festeggiato gli ottavi di Champions annunciando sul maxischermo birra gratis per tutti i tifosi. Un omaggio della società per dare il via alla lunga notte di festa.

A cura di Fabrizio Rinelli

Danimarca in festa e birra gratis ai tifosi per la storica qualificazione agli ottavi di Champions del Copenhagen. Il club ha infatti raggiunto questo incredibile risultato arrivando al secondo posto nel girone A passando al turno successivo insieme al Bayern Monaco. Fondamentale l'1-0 rifilato ieri al Galatasaray che si accontenta di una retrocessione in Europa League mentre il Manchester United chiude all'ultimo posto e resta fuori da tutte le coppe. Entusiasmo alle stelle allo stadio della capitale danese pieno in ogni angolo.

Tifosi in festa sin dal primo minuto per un risultato che ormai tutti speravano di raggiungere. Il gol di Lerager ha fatto esplodere di gioia i tifosi che dopo i primi due ko della fase a gironi mai si sarebbero aspettati poi di poter festeggiare questo storico traguardo. Al Parken Stadium al triplice fischio dell'arbitro è scattata la festa della squadra di Hansen che si è trattenuta in campo a esultare insieme al proprio pubblico. Per l'occasione il club ha annunciato sul maxischermo della stadio che la birra sarebbe stata gratis.

Birra gentilmente offerta dalla società e tifosi in delirio per omaggiare al meglio la squadra e viversi ora il sogno degli ottavi di Champions. Il gruppo A sembrava assolutamente proibitivo per i danesi che si erano presentati in questo gruppo come vittima sacrificale di squadre ben più blasonate e attrezzate del calibro di Bayern, Galatasaray e lo stesso Manchester United. Ecco, proprio il flop degli inglesi allenati da ten Hag ha probabilmente favorito i danesi che hanno approfittato della crisi di inizio stagione dei Red Devils per prendersi questo merito.

Se del Bayern ne eravamo quasi certi del primato nel gruppo A, lo stesso si può dire dei turchi che dall'inizio erano stati messi dai pronostici come sicuri almeno a prendere parte all'Europa League finendo quindi al terzo posto, come è stato d'altronde. Il Copenhagen si pensava invece dovesse finire ultimo e invece è stato lo United a uscire completamente da tutte le coppe a dicembre lasciando ai danesi la possibilità di godersi una notte, come quella di ieri, di totale euforia con un bel boccale di birra gentilmente offerto dal club a tutti i tifosi.