Manchester United fuori dalla Champions e dall’Europa, e ora ten Hag rischia l’esonero Il Manchester United è stato eliminato dalla Champions ma anche dall’Europa League dopo aver chiuso all’ultimo posto il Girone A. I tifosi a Old Trafford hanno fischiato, ten Hag è vicino all’esonero.

A cura di Alessio Morra

Il Manchester United è fuori dall'Europa già a dicembre. Quattro punti nel girone in sei partite ed eliminazione sia dalla Champions che dall'Europa League. Il ko incassato dal Bayern Monaco è stato decisivo, ma ten Hag a questo punto non doveva arrivarci e ora il tecnico olandese rischia concretamente l'esonero, mentre a Old Trafford i tifosi si prendendo gli sfottò di quelli tedeschi.

Un'annata fin qui disastrosa. In Premier League lo United è lontanissimo dal Liverpool, ma è distante pure dal quarto posto, non ha mai pareggiato: nove vittorie e sette sconfitte, l'ultima un fragoroso 0-3 subito in casa dal Bournemouth. In Champions peggio che andar di notte. Una vittoria in cinque partite e a Old Trafford è finita che il Bayern con un gol di Coman ha vinto l'ennesima partita e ha affondato il Manchester United, che è una barca totalmente allo sbando. Una barca da dove i tifosi Red Devils vorrebbero veder scendere al più presto ten Hag, che pare veramente appeso a un filo.

Quando nel girone sono finite assieme United e Bayern si è subito pensato alla finale del 1999, quella che il Bayern all'89' aveva in saccoccia e che in tre minuti perse, con Solskjaer che realizzò quello decisivo un attimo prima dei tempi supplementari. La vendetta dei tedeschi c'è stata, certo non è la stessa cosa. Ma buttare fuori da tutte le coppe il Manchester United è un eccellente risultato per i bavaresi, che passano insieme al Copenaghen, vincente per 1-0 sul Galatasaray che grazie a un punto in più va in Europa League a scapito del Manchester, che si lecca le ferite.

Erik ten Hag pare appeso a un filo, il buon lavoro della passata stagione è già alle spalle e cancellato, la partita del prossimo weekend con il Liverpool potrebbe decidere il suo destino, con l'ex Siviglia Lopetegui che pare sia stato già sondato e potrebbe tornare in pista prima del tour de force natalizio.

Nell'attesa i tifosi del Manchester United sul finire della partita hanno reso il Teatro dei Sogni, cioè l'Old Trafford, un tempio della memoria inneggiando a Solskjaer, autore di quel famoso gol al Camp Nou, e a quella squadra del 1999 guidata da un mito come Sir Alex, presente, oltre che materialmente, con tanti striscioni allo stadio, così come Cantona. Protagonisti, tutti loro, di tempi lontani e meravigliosamente vincenti per lo United, che è fuori da tutte le coppe europee.

E con, ciliegina sulla torta, di una serata da dimenticare con i tifosi del Bayern che hanno risposto a quei cori punzecchiando gli avversari con: "Old Trafford è una libreria". Di sicuro non è più il Teatro dei Sogni e non è più uno stadio che intimorisce gli avversari.