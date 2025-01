video suggerito

Il Como cala il poker e Fabregas scala la classifica: Udinese travolta, punizione pesante per Runjaic Il Como cala il poker e Fabregas scala la classifica: punizione pesante per l’Udinese al Sinigaglia. In gol Diao, Strefezza e Nico Paz. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Il Como cala il poker all'Udinese e Fabregas scala la classifica: punizione pesante per i friulani allo stadio Sinigaglia ma i lariani sono stati sempre concentrati e hanno saputo concretizzare al meglio le occasioni che sono capitate nei diversi momenti del match. Con questi 3 punti i biancoblù fanno un bel balzo in avanti in classifica e dal terzultimo posto si portano al 13° posto.

Parte fortissimo il Como che alla prima occasione passa in vantaggio dopo una bella azione corale finalizzata da Assane Diao: l'ex attaccante del Betis riceve sulla corsa un passaggio corto da Strefezza, si libera di un avversario e lascia partire un missile imprendibile sotto la traversa. Secondo gol consecutivo del neo acquisto del COmo

La squadra friulana reagisce e cerca di risalire il campo con tante iniziative interessanti ma nel momento migliore dei bianconeri è arrivato il raddoppio del Como con Gabriel Strefezza: dagli sviluppi di un angolo, tocca Dossena, palla all'indietro, poi c'è la finta di Caqueret e la palla arriva all'esterno offensivo che in diagonale batte ancora Sava.

Il Comoha segnato più di un gol nel corso del primo tempo in Serie A per la prima volta dal 12 febbraio 1989 (due anche in quel caso contro il Napoli): i lariani non ne segnavano almeno due nella prima frazione di gioco davanti ai propri tifosi nella competizione dal 22 novembre 1987 (contro l’Empoli in quel caso).

Diao, Strefezza e Nico Paz lanciano il Como di Fabregas

All'inizio della ripresa l'Udinese ha accorciato le distanze con Payero: il Como perde una palla davvero clamorosa in costruzione e il centrocampista bianconero è bravo nell'anticipo e scarica in porta alle spalle dell'incolpevole Butez.

L'espulsione di Goldaniga sembra far pendere la gara verso i friulani ma Solet si fa cacciare dall'arbitro e rimette tutto in equilibrio. Al 78’ il Como si riporta in vantaggio di due gol grazie all'autorete di Bijol, che anticipa Cutrone e manda in porta la palla crossata dalla sinistra. L'Udinese prova con tutte le sue forze ad essere propositiva ma al 91’ il neo entrato Nico Paz cala il poker per il Como, che fa un bel balzo in avanti in classifica.

Como-Udinese, il tabellino

RETI: 5′ Diao, 44′ Strefezza, 50′ Payero, 78′ Bijol (OG), 91′ Paz.

COMO (3-4-2-1): Butez; Goldaniga, Dossena, Kempf; Van der Brempt, Caqueret, Da Cunha, Fadera; Diao, Strefezza; Cutrone. Allenatore: Fabregas.

UDINESE (3-5-2): Sava; Kristensen, Bijol, Solet; Modesto, Lovric, Karlstrom, Payero, Kamara; Thauvin, Sanchez. Allenatore: Runjaic.

ARBITRO: Francesco Cosso.