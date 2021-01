Il Cittadella ha battuto 2-0 la Reggiana in un recupero della 5a giornata del campionato di Serie B. I veneti si sono portati al terzo posto in classifica, e hanno un'altra partita da recuperare. Anche quest'anno la squadra di Venturato lotta per la promozione in Serie A. Ma la notizia è un'altra perché in quest'incontro il Cittadella ha segnato un gol da cartoon, un gol che quelli che hanno seguito le avventure di Holly & Benji hanno già avuto modo di vedere. Perché Vita e Ogunseye hanno tirato assieme e hanno fatto gol, in coppia hanno firmato il gol del 2-0.

Il tiro combinato di Vita e Ogunseye

Spesso si tirano in ballo le prodezze viste in Holly & Benji, che ha cresciuto tantissime generazioni. In alcuni episodi si è visto il tiro combinato quello che hanno fatto sia i mitici gemelli Derrick che la coppia d'attacco per eccellenza e cioè quella formata da Holly Hutton, il protagonista principe della storia, e il suo partner offensivo Tom Becker che sono riusciti a fare gol calciando assieme il pallone, e così hanno segnato Alessio Vita e Roberto Ogunseye al 64′. Dopo una serie di batti e ribatti in area di rigore i due giocatori del Cittadella hanno un tempismo perfetto e assieme calciano verso la porta di Cerofolini, colpiscono insieme il pallone che chissà, forse come capitava in Holly & Benji, è diventato più potente. Di sicuro è stato imparabile.

La gioia di Ogunseye

Il tocco decisivo è stato di Ogunseye che sta crescendo di partita in partita ed ha realizzato il terzo gol nelle ultime quattro partite. A fine partita il giocatore ha parlato del tiro in coppia con Vita e ha rivendicato la paternità del gol: "Il gol è mio, perché ho calciato io per primo il pallone". Bravo anche Vita che è stato comunque determinante per il gol che ha chiuso i conti di Reggiana-Cittadella.