Il Chelsea si stringe a Gianluca Vialli: “Sii forte e continua a combattere” Il messaggio del Chelsea a Gianluca Vialli è intriso di affetto: deve sapere che nella sua battaglia non sarà mai solo.

A cura di Paolo Fiorenza

Non si può abbassare la guardia per nessun motivo. Il nemico è sempre lì, nascosto, subdolo, pronto a cogliere ancora di sorpresa chi pensa di essersene liberato per sempre. Il tumore si è ripresentato da Gianluca Vialli, che da lottatore quale è sempre stato si rimette l'elmetto e ci dà dentro nel secondo round con la malattia.

È stato lo stesso ex attaccante della Nazionale a svelare le sue attuali condizioni da Londra, in occasione della presentazione di un libro: "Mi sento bene, ma il mio viaggio non è ancora completo. L'ospite indesiderato, come lo chiamo io, è ancora qui con me. In questo momento sono in modalità manutenzione. Il tumore è ancora lì. A volte è più evidente, altre meno. Continuerò a lottare perché voglio restare qui ancora per molti anni. Voglio che mi dobbiate sopportare per molto tempo a venire".

"Prendo questa forza dalla mia famiglia, dai miei amici e da tutti coloro che mi danno tanto coraggio. Non posso ringraziarli abbastanza", ha aggiunto il 57enne lombardo, attuale capo delegazione dell'Italia del suo fraterno amico Roberto Mancini, con cui ha condiviso gioia, abbracci e lacrime durante gli ultimi Europei trionfalmente vinti dagli azzurri. Vialli, al quale è stato diagnosticato un cancro al pancreas nel 2017, è amatissimo non solo nel nostro Paese ma anche Oltremanica.

Dopo l'addio alla Juventus quando aveva 32 anni, l'attaccante ex Samp ha infatti costruito una seconda carriera ricca di successi al Chelsea, prima da giocatore e poi da allenatore. E proprio il club londinese ha voluto mandargli un messaggio per fargli capire che non è solo nella sua battaglia, ma al suo fianco c'è un popolo che non dimentica e gli vuole bene. "Gianluca, sei sempre nei nostri pensieri. Sii forte e continua a combattere", hanno postato i Blues sul proprio profilo Twitter. Parole alle quali ha risposto l'amore di tantissimi tifosi, sotto forma di messaggi calorosi indirizzati a Vialli. Tutti con Gianluca: non sarà mai solo.