Frank Lampard pagherà a caro prezzo gli scarsi risultati di Premier League. Manca solo la certezza del comunicato ufficiale dei Blues e l'ex stella non sarà più a capo della squadra, Al suo posto c'è già un candidato favorito assoluto. Si tratta di Tuchel che è pronto a prenderne l'eredità. Lampard potrebbe venire esonerato dal Chelsea belle prossime 24 ore, dopo l'ultima vittoria ottenuta in FA Cup contro il Luton Town. La conferma – riporta il The Telegraph – potrebbe arrivare oggi visto che ai giocatori del Chelsea è stato detto di non presentarsi al campo di allenamento fino a questo pomeriggio.

Il Chelsea è attualmente in un pessimo stato di forma e di prestazioni in Premier League: ha perso cinque delle ultime otto partite perdendo contatto con la vetta e alla ricerca di non scivolare lontano dalla zona che vale una qualificazione europea. Troppo poco però, per trattenere ancora a lungo Lampard: dopo 18 mesi dal contratto triennale che gli era stato dato quando è stato nominato primo tecnico nell'estate del 2019, Lampard aveva guidato il club alla qualificazione alla Champions League e nella finale di FA Cup. Poi, piano piano, l'involuzione.

Se Frank Lampard lascerà il Chelsea, chi potrebbe sostituirlo? Si ritiene che ci sia in lizza Julian Nagelsmann che sarebbe tra gli obiettivi principali del Chelsea per sostituire Lampard, ma sembra improbabile che il tedesco lasci l'RB Lipsia prima dell'estate. Ciò lascerebbe ad Abramovich il compito di cercare un allenatore ad interim o di assumere un allenatore attualmente disoccupato. ed ecco il nome più caldo: l'ex allenatore del Paris Saint-Germain Thomas Tuchel. Ci sarebbe anche una pista che potrebbe portare a Massimiliano Allegri, molto più complicata.

Parlando prima della partita contro il Luton Town, Lampard aveva detto: "Sono un combattente prima di tutto. È così che sono riuscito a fare una carriera fuori dal gioco come giocatore. Quando ho fatto le valigie, avrei potuto facilmente rimanere nei media o uscire del tutto dal calcio. Sapevo che ci sarebbero stati momenti difficili e cose che non puoi controllare come facevi da giocatore". Ma per Abramovich, sembrerebbe che i problemi non si possano superare senza cambiamenti.