Il capriccio estremo di Mbappé, non ha mai preso la patente ma possiede un parco auto milionario L’attaccante del PSG e della Francia sta disputando i Mondiali Qatar 2022, prova a vincerli e cerca di battere anche una serie di record di Pelé. Mbappé è uno dei calciatori più forti al mondo, ha un parco macchine straordinario ma non può guidarle. Perché non ha la patente.

A cura di Alessio Morra

Kylian Mbappé anche in questi Mondiali sta bruciando record su record. Il francese vuole lo scettro assoluto, vuole fare il bis con la sua nazionale e vuole essere considerato il più forte al mondo, chiudendo l'era di Messi e Ronaldo. L'attaccante del Paris Saint Germain in campo è un fenomeno, sa fare tutto, la velocità è uno dei suoi tratti distintivi, ma non è da meno a livello di potenza, il primo gol segnato contro la Polonia è un capolavoro. Nel mirino di Mbappé c'è a tutti i livelli Pelé, la precocità è la stessa, e la voglia di vincere un'altra volta i Mondiali è infinita.

KM segnerà la storia del calcio sicuramente, gli avversari cercano di trovargli delle pecche per provare ad arginarlo. Sul campo è complicato. Mentre la sua popolarità globale cresce si è scoperto che il francese, come tanti altri grandi atleti, possiede una serie di automobili bellissime e assai costose, vetture però che non può guidare. Perché ancora non ha preso la patente.

Questa storia parte da lontano. Nel 2017, quando aveva poco più che 18 anni, Mbappé passa al PSG che gli mette a disposizione un autista, oltre che un maggiordomo e una guardia del corpo. Ammise candidamente che non aveva la patente, ‘license' in francese, e che pur avendo voglia di prenderla non aveva il tempo per farlo. Di anni ne sono passati cinque. KM è diventato una stella mondiale e di tempo ne ha ancora meno.

La voglia è poca pure perché, come lui stesso ha detto una volta, ogni volta che esce di casa è un delirio per lui, e quindi figuriamoci cosa potrebbe accadere se si accomodasse in un banco per sostenere l'esame scritto. E così avendo un'autista a disposizione Mbappé la patente ancora non l'ha presa, ma al tempo stesso si diletta ad acquistare vetture di alto livello e dal costo elevato.

La Ferrari 458 fa parte del parco macchine di Kylian Mbappé.

Il garage di casa Mbappé è di qualità altissima. Ci sono pure due Ferrari, sono tante le Audi, ma ci sono anche Mercedes, Range Rover, BMW e ben tre Volkswagen. Ovviamente, non solo per gli appassionati d'auto, luccicano le ‘Rosse di Maranello'. Ce ne sono ben due. La 488 Pista, una Ferrari dal valore di 300 mila euro, con un motore V8 biturbo che può produrre fino a 711 cavalli. Ma c'è anche una Ferrari 458, una vettura di qualche anno fa nata anche con il contributo con un altro grande dello sport Michael Schumacher, costo 206 mila euro.

La 488 è una delle due Ferrari di proprietà del campione del Paris Saint Germain.

Nel parco macchine di Mbappé sono presenti anche tre Volkswagen, che magari usa quando cerca di dare meno nell'occhio. Una Tiguan (costo 57 mila euro), una Touareg (che da listino viene 120 mila euro) e un MUV, un cabinato da cinque posti.

Di vetture tedesche ne possiede tante, perché Mbappé ha acquistato anche una Mercedes Classe V da 135 mila euro da 7 posti e lunga oltre i 5 metri. E sono presenti anche una BMW e le Audi RS7 e R8, che costano complessivamente oltre 300 mila euro (145 mila la prima, 167 mila la seconda).

Sono due pure le Audi nell’ampio garage di Kylian Mbappé. Questa è la RS7.

The last but not the least, ultima ma non ultima dell'elenco una Range Rover. Un parco macchina da guardare e da utilizzare da passeggero dal valore di oltre un milione d'oro. Quando avrà tempo, Mbappé avrà modo di prendere la patente e di mettersi al volante.