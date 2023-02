Il capitano è microfonato mentre gioca, si sente tutto ciò che dice: anche qualche parola di troppo Durante Anderlecht-Anversa nel massimo campionato belga, il capitano dei padroni di casa Jan Vertonghen ha giocato per 90 minuti microfonato: una clip di quanto ha detto in campo è stata poi pubblicata dal club sui social.

A cura di Alessio Pediglieri

Una nuova frontiera sta per essere attraversata da un calcio che oramai è inarrestabile con le sue innovazioni volte a dare sempre più spettacolo e un prodotto inclusivo. A favore di sponsor e TV ma anche dei tifosi che si stanno sempre più abituando a cambiamenti tanto repentini quanto radicali. L'ultima novità assoluta è avvenuta nel massimo campionato belga, con il capitano dell'Anderlecht, Jan Vertonghen che ha disputato la partita indossando un microfono.

Il difensore centrale dell'Anderlecht e capitano della squadra Jan Vertonghen è stato al centro di un vero e proprio esperimento multimediale che potrebbe aprire una nuova era anche su ciò che si dice in campo, oltre a vedere quel che succede – oramai senza più alcun segreto – dalle decine di telecamere disseminate attorno ai campi di calcio. Durante la partita di Jupiler League tra l'Anderlecht e l'Anversa – terminata a reti inviolate – si è deciso di microfonare il giocatore durante il match. Ne è nata una clip che poi è finita sui social svelando commenti e pensieri del capitano ex Tottenham.

Il tutto è stato poi filmato e registrato direttamente dal suo club, l'Anderlecht, a favore di media e sponsor, svelando così l'esperimento e pubblicando una clip riassuntiva di Vertonghen microfonato durante la partita, con un video che è stato condiviso sui social media. Cosa ne è nato? Soprattutto la conferma del carisma di leader e di capitano vero del 35enne difensore belga tornato a giocare in patria la scorsa estate. Dopotutto in Belgio, Vertonghen è una autentica icona calcistica, il miglior giocatore di tutti i tempi del Belgio con 145 presenze e presente anche nell'ultima Coppa del Mondo 2022 in Qatar.

Nel montaggio, si sente Vertonghen gridare verso i suoi compagni di squadra per tutta la partita, oltre a condividere un paio di battute anche con gli avversari, soprattutto verso Tony Alderwireld, ex compagno ai tempi degli Spurs, dell'Ajax e della nazionale olandese: ‘Sei pronto ragazzo?" scherza Vertonghen, "mi raccomando.. un guerriero!". Poi, il discorso alla propria squadra prima dell'inizio del match: "Hey. Ragazzi, sentite questa vibrazione! Per questo siamo qui, per questo siamo diventati calciatori. Vinciamo il nostro primo duello, non mi interessa come, ma facciamo sentire che ci siamo. E vinciamo questa partita! Dai! Dai!"

Una scarica di adrenalina che continua per tutto l'arco della partita, con consigli, incoraggiamenti e direttive per tutti. "Dai, ragazzi, dai! Bravo hai anticipato bene quella palla" e poi ancora "è solo pressione, se facciamo più scudo riusciamo a dribblarli…". Vertonghem si avvicina di volta in volta ai suoi compagni, elargendo tuttociò che la sua esperienza può dare soprattutto ai giovani: "Va bene così, va bene così!". Non senza qualche imprecazione di troppo che scappa inevitabilmente quando le cose non vanno per il verso giusto, "Fa***lo, ca**o!" ipreca ad un certo punto. Ma alla fine, ritorna la leadership da gran capitano e giocatore e non mancano i complimenti rivolti anche all'arbitro al 90′: "Buona partita, arbitro, buona partita, bravo arbitro"