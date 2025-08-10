Il campionato spagnolo sbarca negli Stati Uniti: la Liga organizzerà una partita a Miami

La Liga è pronta a compiere un passo storico: portare una partita ufficiale del campionato spagnolo negli Stati Uniti. La partita tra Barcellona e Villarreal del prossimo 20 dicembre dovrebbe giocarsi a Miami, in Florida: le trattative sarebbero cominciate e secondo alcune fonti la svolta è davvero vicina. Le discussioni, ancora in fase preliminare, coinvolgono i vertici del campionato e le parti interessate, con l’obiettivo di valutare la fattibilità dell’operazione.

Se l’accordo dovesse andare in porto, si tratterebbe della prima volta in assoluto che una gara di un campionato europeo di prima divisione venga giocata oltreoceano, uno scenario che negli ultimi anni ha stuzzicato diversi dirigenti. Una mossa che confermerebbe la strategia di espansione internazionale della Liga, da anni impegnata a rafforzare la propria presenza sul mercato nordamericano attraverso eventi, partnership commerciali e attività promozionali.

La prima partita della Liga fuori dalla Spagna

L’idea in realtà non è del tutto nuova: già nel 2018 era stato tentato lo spostamento di un match ufficiale in USA, ma le resistenze di club, federazione e giocatori avevano bloccato l’iniziativa che non è vista di buon occhio neanche dai tifosi. Ora, però, il contesto sembra più favorevole, complice l’interesse crescente del pubblico americano per il calcio europeo e il richiamo di club come il Barcellona, in grado di attrarre tifosi anche fuori dall’Europa.

Leggi anche Jordi Alba si prende gioco del portiere dopo il rigore: segna e non riesce a trattenersi

La sfida resterebbe la stessa: trovare l’equilibrio tra esigenze sportive, diritti televisivi e opportunità commerciali. Per Villarreal e Barcellona significherebbe affrontare una trasferta transoceanica in piena stagione, con inevitabili ricadute sulla preparazione e sul calendario. Ma per La Liga il potenziale ritorno in termini di immagine e ricavi potrebbe rendere la scommessa irresistibile e aprire la strada anche per gli altri campionati.