Il calendario di Inter, Napoli e Atalanta per lo Scudetto: chi è favorito. La Juve osserva e si avvicina Il calendario di Inter, Napoli e Atalanta per lo Scudetto: chi è favorito per la vittoria del campionato a dodici giornate dalla fine. Intanto la Juve osserva e si avvicina alla vetta.

A cura di Vito Lamorte

La lotta per lo Scudetto 2024-2025 è apertissima e vede le prime quattro della classifica, Inter, Napoli, Atalanta e Juventus; in 8 punti e lascia aperto ogni tipo di discorso. Una situazione di incertezza, arrivati a marzo, che non si vedeva da tantissimi anni.

La settimana che precede Napoli-Inter ha visto anche il cambio in testa alla classifica, con i nerazzurri che hanno vinto col Genoa e i partenopei che si sono arresi in casa del Como; ma bisogna stare attenti alla risalita della Dea e della Vecchia Signora, che si vogliono giocare le loro carte fino alla fine e senza rimpianti.

L'analisi del calendario di Inter, Napoli e Atalanta per lo Scudetto a dodici giornate dalla fine: chi è favorito per la vittoria del campionato e chi ha il percorso più complicato. Intanto la Juve osserva e si avvicina alla vetta.

Il calendario dell'Inter per lo Scudetto (57 punti)

L'Inter di Simone Inzaghi si è presa la vetta della classifica esattamente come era accaduto in occasione dei due precedenti titoli, ovvero la giornata prima dello scontro diretto con la rivale (2021 col Milan e 2024 con la Juventus); ma il calendario dei nerazzurri non è semplice perché due settimane dopo il Napoli c'è la sfida contro l'Atalanta e poi ci sono le gare con Bologna, Roma e Lazio che possono complicare il cammino soprattutto se intrecciate con eventuali gare europee. Il percorso della squadra di Simone Inzaghi per il bis non è affatto semplice e scontato.

Giornata 27 : Napoli – Inter

: Napoli – Inter Giornata 28 : Inter – Monza

: Inter – Monza Giornata 29: Atalanta – Inter

Atalanta – Inter Giornata 30 : Inter – Udinese

: Inter – Udinese Giornata 31 : Parma – Inter

: Parma – Inter Giornata 32 : Inter – Cagliari

: Inter – Cagliari Giornata 33 : Bologna – Inter

: Bologna – Inter Giornata 34 : Inter – Roma

: Inter – Roma Giornata 35 : Inter – Hellas Verona

: Inter – Hellas Verona Giornata 36 : Torino – Inter

: Torino – Inter Giornata 37 : Inter – Lazio

: Inter – Lazio Giornata 38: Como – Inter

Il calendario del Napoli per lo Scudetto (56 punti)

Il Napoli ha ceduto la testa della classifica all'Inter ma se la può riprendere subito nello scontro diretto. La squadra di Antonio Conte, per il resto, avrà altri due impegni più complessi: alla 30a giornata arriva al Maradona il Milan e nel turno successivo gli azzurri vanno a Bologna. Le restanti sono tutte gare contro squadre medio-piccole.

Giornata 27 : Napoli – Inter

: Napoli – Inter Giornata 28 : Napoli – Fiorentina

: Napoli – Fiorentina Giornata 29 : Venezia – Napoli

: Venezia – Napoli Giornata 30 : Napoli – Milan

: Napoli – Milan Giornata 31 : Bologna – Napoli

: Bologna – Napoli Giornata 32 : Napoli – Empoli

: Napoli – Empoli Giornata 33 : Monza – Napoli

: Monza – Napoli Giornata 34 : Napoli – Torino

: Napoli – Torino Giornata 35 : Lecce – Napoli

: Lecce – Napoli Giornata 36 : Napoli – Genoa

: Napoli – Genoa Giornata 37 : Parma – Napoli

: Parma – Napoli Giornata 38: Napoli – Cagliari

Il calendario dell'Atalanta per lo Scudetto (54 punti)

Il cammino dell'Atalanta appare il più difficile perché dovrà sfidare la Juventus all'Allianz, l'Inter a Bergamo e la Fiorentina al Franchi. Inoltre, subito dopo ci saranno le partite con Milan Lazio, Bologna e Roma. Gare quasi tutte in sequenza che danno alla Dea un percorso verso il sogno tricolore per nulla semplice.

Giornata 27 : Atalanta – Venezia

: Atalanta – Venezia Giornata 28 : Juventus – Atalanta

: Juventus – Atalanta Giornata 29 : Atalanta – Inter

: Atalanta – Inter Giornata 30 : Fiorentina – Atalanta

: Fiorentina – Atalanta Giornata 31 : Atalanta – Lazio

: Atalanta – Lazio Giornata 32 : Atalanta – Bologna

: Atalanta – Bologna Giornata 33 : Milan – Atalanta

: Milan – Atalanta Giornata 34 : Atalanta – Lecce

: Atalanta – Lecce Giornata 35 : Monza – Atalanta

: Monza – Atalanta Giornata 36 : Atalanta – Roma

: Atalanta – Roma Giornata 37 : Genoa – Atalanta

: Genoa – Atalanta Giornata 38: Atalanta – Parma

Il calendario della Juventus per lo Scudetto (49 punti)

La Juventus ha lasciato diversi punti per strada a ma è a -8 dalla vetta e nell'ultimo mese ha recuperato molto terreno rispetto alla prima parte di stagione: la squadra di Thiago Motta battendo il Verona nel prossimo turno, conoscendo già il risultato dello scontro diretto tra Inter e Napoli, potrebbe guardare la classifica con un altro sguardo. Sulla trada dei bianconeri saranno fondamentali le sfide in sequenza con Atalanta e Fiorentina, oltre alle due trasferte capitoline contro Roma e Lazio.

Giornata 27 : Juventus-Verona

: Juventus-Verona Giornata 28 : Juventus – Atalanta

: Juventus – Atalanta Giornata 29 : Fiorentina-Juventus

: Fiorentina-Juventus Giornata 30 : Juventus-Genoa

: Juventus-Genoa Giornata 31 : Roma-Juventus

: Roma-Juventus Giornata 32 : Juventus-Lecce

: Juventus-Lecce Giornata 33 : Parma-Juventus

: Parma-Juventus Giornata 34 : Juventus-Monza

: Juventus-Monza Giornata 35 : Bologna-Juventus

: Bologna-Juventus Giornata 36 : Lazio-Juventus

: Lazio-Juventus Giornata 37 : Juventus-Udinese

: Juventus-Udinese Giornata 38: Venezia-Juventus