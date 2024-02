Il Cagliari sfotte il Napoli sui social dopo il gol di Luvumbo: “Chef, stasera pizza?” Il Cagliari sfotte il Napoli sui social dopo il pareggio in extremis di Luvumbo: “Chef, stasera pizza?”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

Il Cagliari sfotte il Napoli sui social dopo il pareggio in extremis: "Chef, stasera pizza?". Questo il messaggio apparso sui profili social della squadra sarda poche ore dopo il punto raccolto contro i campioni d'Italia nei minuti di recupero grazie alla rete di Luvumbo.

La squadra di Claudio Ranieri era andata in svantaggio in virtù del solito gol di Osimhen per i partenopei ma dopo diversi errori degli azzurri in fase di conclusione è arrivata la zampata dell'attaccante angolano del Cagliari. Zito André Sebastião Luvumbo ha sfruttato l'errore di Juan Jesus e ha infilato Meret con un bel gol sul primo palo.

Il club sardo ha pubblicato un video in cui sono mixati il gol realizzato contro il Napoli e Luvumbo che si diletta ai fornelli con il grembiule da chef. La rete di ieri al 96′ la rete è arrivata come una liberazione per i tifosi, visto che i rossoblù sono riusciti a riprendere una partita che sembrava persa.

La rete di Luvumbo ha riacceso le speranze di salvezza e l'attaccante del Cagliari si è espresso così ai microfoni di DAZN: "È una bellissima sensazione segnare all’ultimo. È stata una gara difficilissima, ma noi abbiamo dato tutto così come ci aveva chiesto il mister. Questo è il Cagliari che voleva, e siamo lieti di aver preso questo punto. Il goal? Mi è mancato tanto, ed averlo fatto davanti al pubblico mi ha caricato ulteriormente".

Si tratta di una rete importantissima per il Cagliari, che veniva da quattro sconfitte ed un pareggio nelle ultime cinque partite: la squadra di Rlaudio Ranieri si giocherà le sue chance si salvezza nelle prossime quattro partite, quando affronterà Empoli, Salernitana, Monza e Verona. Quattro match fondamentali che diranno tanto sul futuro prossimo dei sardi, che occupano il penultimo posto e hanno raccolto 20 punti come Verona e Sassuolo.